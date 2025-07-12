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13 Temmuz Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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13 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Temmuz Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç. Bugün, bedeninin fısıldadıklarını kesinlikle göz ardı etmemen gereken bir gün. Belki de bu sürekli hareket halindeki yaşamın seni biraz yordu, belki de bedenin biraz dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Özellikle baş bölgen, belki de biraz fazla ekrana maruz kaldığından dolayı, hafif bir hassasiyet sinyali gönderiyor olabilir. Bu nedenle, bugün ekran süreni biraz kısaltmayı düşünmelisin. Gözlerini dinlendir, belki bir kitapoku veya sadece pencereden dışarıyı izle. Gözlerin bu küçük mola sayesinde yeniden canlanacak.

Ayrıca, enerjini tazelemek ve bedenini harekete geçirmek için tempolu yürüyüşler yapmayı da düşünebilirsin. Belki bir parkta, belki de sessiz ve sakin bir sokakta... Kendi ritminde, hafif bir tempoda yürümek, tüm stresini atmanı sağlayacak ve enerjini yeniden toplamanı sağlayacak. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütün. İkisini de dinlemeli ve ihtiyaçlarını karşılamalısın. Bugün, kendine biraz zaman ayır ve bedeninin ne dediğine kulak ver. Kendine iyi bak, sevgili Koç!

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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