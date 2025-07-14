15 Temmuz Salı Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta biraz olsun kendine dönmeyi ve bedenine kulak vermeyi öneriyoruz. Çünkü bedenin, bu hafta belki de bir süredir ihmal ettiğin, üzerine düşünmediğin belirli bir konu üzerinde durman gerektiğini anlatıyor olabilir.

Bu hafta özellikle baş ve göz bölgende hassasiyetlerin artabileceğini unutma. Belki de çok fazla bilgisayar başında vakit geçirdin, belki de çok fazla kitap okudun ve gözlerin yoruldu. İşte tam da bu yüzden, bedeninin sana neye ihtiyacın olduğunu fısıldadığını duymaya çalış. Belki de biraz dinlenme, belki de biraz daha sağlıklı beslenme gündeminde olabilir.

Meditasyon, görselleme ya da hafif doğa yürüyüşleri, bu hafta enerjini yeniden toparlamak için mükemmel yöntemler olabilir. Kendini stresli ve yorgun hissettiğinde, sakin bir ortamda gözlerini kapatıp derin bir nefes almayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…