Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün biraz yavaş bir gün olabilir, metabolizmanın temposu biraz düşebilir. Ama merak etme, bu senin enerjini düşürmez. Yine de sıcak hava seni yorgun düşürebilir, bu yüzden su içmeyi ihmal etme.

Venüs ve Chiron arasındaki açı ise duygusal bir beslenme döngüsüne itebilir seni. Bu, tatlı krizlerine neden olabilir. Ama dur! Kendine bir iyilik yap ve aşırı tatlı tüketimine dikkat et. Biliyoruz, tatlılar çok cazip olabilir, ama kendini kontrol etmek de önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…