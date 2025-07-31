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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 1 Ağustos Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 1 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 1 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedeninle ruhun arasında bir çelişki yaşanıyor gibi görünüyor. Bedenin, enerjik ve dayanıklı olduğunu söylüyor, adeta bir süper kahraman edasıyla karşına çıkıyor. Ancak ruhun, bu durumda biraz daha hassas ve duyarlı. Tam da bu noktada, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare, seni fiziksel anlamda biraz rahatsız edebilir.

Belki cildinde hafif bir kaşıntı, saç derinde belirsiz bir gerginlik hissedebilirsin. Bunlar, minik uyarılar olarak karşına çıkabilir ve ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir. Ancak, bu belirtileri hafife almayı düşünme çünkü stres bu sefer tenin üzerinden sana mesajlar gönderiyor. Belki de bedeninin hızına yetişmeye çalışmayı bırakmalı ve biraz dinlenmelisin bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs, hayalperest Neptün ile kare açıda buluşuyor. Bu buluşma, senin tatlılara karşı olan savunmanı zayıflatıyor. O muhteşem çikolatalı pastalar, mis gibi kokan vanilyalı dondurmalar veya ev yapımı lezzetli kurabiyeler... Bugün hepsi seni kendine çekebilir.

Ancak unutma ki, glikoz seviyelerindeki iniş çıkışlar sadece enerjini değil, ruh halini de derinden etkiliyor. Bu yüzden bugün tatlı krizlerine kapılmak yerine, tatlı molaları tercih etmeni öneriyoruz. Bir dilim çikolatalı kek yerine belki bir elma, bir avuç çilek veya bir muz tercih edebilirsin. Bu hem tatlı ihtiyacını karşılayacak hem de enerjini dengede tutmana yardımcı olacak. Bugünün en büyük şifası ise kısa yürüyüşler ve gün batımı ışığıyla gözlerini dinlendirmek olacak gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı ile birlikte, dilinin susup bedeninin konuşmaya başlayabilir. Belki de boğazında bir gıcık, belki de sesinde hafif bir kısıklık hissedebilirsin. Bu durum, içine attığın duyguların, söyleyemediklerinin bedeninde bir yansıması olabilir.

Bugün belki de konuşmak yerine, derin derin nefes almanın zamanıdır. Kendine biraz zaman ayır, sessizliği dinle ve içinden atman gereken dertleri düşün. Ve akşam olunca, belki de birkaç şarkı mırıldanmanın zamanıdır. Kendini müziğin ritmine bırak ve şarkıların seni nasıl da rahatlattığını gör. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu kare seni adeta bir duygusal hava tahmin cihazına dönüştürüyor. Bu durum, başkalarının ruh hallerinden etkilenmene neden olabilir ve bu da özellikle mide ve bağırsak sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Bugünün en güçlü kalkanı ise limonlu su ve kişisel bir sessizlik alanı olacak. Unutma, bugün kimseyle çatışmaya girme, kimseyi kurtarmaya çalışma. 

Tam da bu noktada kendi iç dünyana dön ve orada huzur bul. Kendi merkezinde kal ve dikkatini kendi ihtiyaçlarına yönlendir. Kendine dikkat et, çünkü bugün senin günün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, senin için biraz daha hassas bir dönemi işaret ediyor. Özellikle omurga bölgen bugün daha fazla dikkat istiyor. Unutma ki duruşun sadece fiziksel sağlığını değil, ruh halini de belirler. Mesela eğildiğinde, iç dünyana çekilir, kendini korumaya alırsın. Ancak dik durduğunda, kendine olan güvenin de artar ve etrafındakilere de bu enerjiyi yayar.

Bilgisayar başında geçirdiğiniz süreyi biraz sınırlaman ise hem omurganı rahatlatacak hem de enerjini yükseltecektir. Bugün, kendine biraz daha zaman ayır, bir yürüyüşe çık veya biraz yoga yap. Kendinizi iyi hissetmek, enerjini yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için biraz karmaşık bir tablo çiziyor olabilir. Venüs ve Neptün arasında gerçekleşen kare açı, seni bir uyku ve uyanıklık arasındaki ince çizgide dolaşmaya itiyor olabilir. Gündüz saatlerinde kendini biraz sersem, sanki tam anlamıyla uyanamamış gibi hissetmen mümkün.

Bunun yanı sıra, geceleyin ise zihnin tamamen uyanık, hatta bir fırtına gibi çalışıyor olabilir. Belki de uykusuzluk çekiyorsun, belki de rüyalarında bile işlerin peşini bırakmıyor. Bu durum, uykunu düzene sokmanı zorlaştırıyor olabilir.

Bununla başa çıkmak için bir önerimiz var: Kafandaki 'bitmemiş işler listesi'ni yastığa taşımamalısın. Yani, yatmadan önce kafanda bitmemiş işlerle dolu bir liste oluşturmak yerine, bitmiş olan güzel şeylere odaklanmayı denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Venüs ve Satürn arasında bir kare oluşuyor ve bu durum özellikle kalça ve dizlerin arasındaki bölgeyi harekete geçiriyor. Eğer sen de bizim gibi uzun süre oturarak çalışanlardansan, bu durum dolaşım sistemini zorlayabilir.

Peki, ne yapabilirsin? İşte sana bir öneri: Bugün her 45 dakikada bir kalkıp biraz gerinmeye ne dersin? Bu küçük bir hareket bile ruh halini olumlu yönde değiştirebilir. Unutma ki fiziksel denge ruhsal zarafeti beraberinde getirir. Bu yüzden kendine biraz zaman ayır, biraz hareket et ve günün geri kalanında daha enerjik ve pozitif hissetmenin keyfini çıkar. Gökyüzündeki bu hareketlilik, senin de hareketlenmen için bir işaret olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yıldızların sana bir mesajı var. Venüs ve Neptün'ün kozmik dansı, başını fiziksel anlamda ağrıtmayabilir ama zihinsel olarak biraz yorabilir. Bilhassa ekran karşısında geçirdiğin süre arttıkça, baş bölgen daha yoğun bir hissiyatla karşı karşıya kalabilir.

Ama endişelenme, bu durumla başa çıkmanın birçok yolu var. Sıcak ve soğuk suyun bir arada olduğu bir duş, başını rahatlatabilir. Lavanta yağı da bir diğer seçenek. Bu doğal yağın rahatlatıcı etkisi, başındaki yoğunluğu azaltabilir.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa, belki de biraz sessizliğe ihtiyacın vardır. Karanlık bir odada, sadece kendinle baş başa kalarak, 10 dakika boyunca gözlerini kapatmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, günün enerjisi, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare açıyla biraz daha dikkatli olmanı hatırlatıyor. 'Çok hareket etme' yerine 'doğru hareket et' mesajını alman gereken bir gün.

Gün boyunca eklem bölgelerinde hafif sızılar hissedebilir, ani gerilmeler yaşayabilirsin. Bu durum, enerjini doğru kullanman gerektiğinin bir işareti olabilir. Dolayısıyla, bugün rutinini bozmamanı öneriyoruz, ancak biraz daha yavaş hareket etmeyi düşünmelisin. Örneğin, tempolu bir yürüyüş yerine, belki de bir parkta bir banka uzanıp gökyüzünü izlemek daha iyi bir seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Neptün arasında oluşan kare açı, duygusal dünyanı biraz karıştırabilir. Bu etki altında, belki de farkında olmadan kendini duygusal bir kaçamakla ödüllendirmek isteyebilirsin. 'Biraz abur cubur yiyerek kendimi şımartmalıyım' diye düşünebilirsin. Ancak unutma ki bedeninin şu anda talep ettiği şey sevgi, tatlı bir şeker değil.

Belki de o tatlı krizleri, aslında bir sarılma, bir sevgi gösterisi, bir ilgi bekleyişinin sonucudur. Çünkü bazen ihtiyaçlarımızı yanlış anlarız, yanlış yorumlarız. İştahınızın aslında fiziksel bir ihtiyaçtan çok, duygusal bir boşluğu doldurma çabası olduğunu fark etmek önemli. Bu yüzden bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır, duygusal ihtiyaçlarını gözden geçir ve onları sağlıklı bir şekilde nasıl karşılayabileceğini düşün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Satürn'ün kozmik dansı, sağlığına biraz daha dikkat etmen gerektiğinin işaretlerini veriyor. Özellikle dolaşım sistemin bugün biraz daha hassas olabilir. Bacaklarında bir halsizlik, uyuşma ya da ayaklarında karıncalanma gibi hislerle karşılaşıyorsan, bunları hafife alma. Unutma ki kan dolaşımı sadece bedeninin fizyolojik işleyişi için değil, enerjinin de düzgün bir şekilde akışı için önemlidir.

Bu nedenle bugün, su tüketimine biraz daha fazla özen göster. Ayrıca, bugün duygularını ifade etmekten çekinme. İçinizde biriktirdiğin duyguların dışa vurulması da, enerjinin düzgün bir şekilde akışına yardımcı olacaktır. Gerekirse hekim kontrolünü de düşün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Neptün arasındaki kare pozisyonu, senin gibi duygusal ve hassas bir burç için adeta bir duygu fırtınası yaratıyor. Ancak unutma ki, her fırtınanın ardından Güneş yeniden doğar.

Tam da bu noktada edenin bu duygusal sisin içinden seni çekip çıkarmak istiyor olabilir. Belki de bu yoğun enerjiye tepki olarak ayaklarında su toplanması veya başında bir ağırlık hissi gibi belirtilerle karşılaşıyorsun. Görünen o ki bugün biraz dinlenmeli, ruhen ve bedenen durulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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