Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedeninle ruhun arasında bir çelişki yaşanıyor gibi görünüyor. Bedenin, enerjik ve dayanıklı olduğunu söylüyor, adeta bir süper kahraman edasıyla karşına çıkıyor. Ancak ruhun, bu durumda biraz daha hassas ve duyarlı. Tam da bu noktada, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare, seni fiziksel anlamda biraz rahatsız edebilir.

Belki cildinde hafif bir kaşıntı, saç derinde belirsiz bir gerginlik hissedebilirsin. Bunlar, minik uyarılar olarak karşına çıkabilir ve ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir. Ancak, bu belirtileri hafife almayı düşünme çünkü stres bu sefer tenin üzerinden sana mesajlar gönderiyor. Belki de bedeninin hızına yetişmeye çalışmayı bırakmalı ve biraz dinlenmelisin bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…