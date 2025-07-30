Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünün enerjisi sana farklı bir mesaj gönderiyor: Hız kesmek değil, daha çok yumuşamak. Bazen bedenimizde hissettiğimiz gerginlikler, aslında duygusal savunmalarımızın bir yansıması olabiliyor. Özellikle sırt kaslarında hissettiğin gerginlikler, aslında duygusal dünyanın savunma reflekslerini işaret ediyor olabilir. Bugün belki de ihtiyacın olan şey, biraz yavaşlamak ve kendine derin bir nefes almak için zaman yaratmak. Sırt üstü uzanıp gözlerini kapatarak derin bir nefes almayı deneyebilirsin. Bu basit eylem bile seni hafifletecek ve enerjini yeniden dengeleyecektir.

Ayrıca, bugün baş bölgen hassas olabilir. Bilgisayar ekranına bakmak, telefonla uğraşmak gibi eylemler bu hassasiyeti artırabilir. Bu yüzden ekranla olan temasını biraz azaltmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…