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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 31 Temmuz Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 31 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 31 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün enerjisi sana farklı bir mesaj gönderiyor: Hız kesmek değil, daha çok yumuşamak. Bazen bedenimizde hissettiğimiz gerginlikler, aslında duygusal savunmalarımızın bir yansıması olabiliyor. Özellikle sırt kaslarında hissettiğin gerginlikler, aslında duygusal dünyanın savunma reflekslerini işaret ediyor olabilir. Bugün belki de ihtiyacın olan şey, biraz yavaşlamak ve kendine derin bir nefes almak için zaman yaratmak. Sırt üstü uzanıp gözlerini kapatarak derin bir nefes almayı deneyebilirsin. Bu basit eylem bile seni hafifletecek ve enerjini yeniden dengeleyecektir.

Ayrıca, bugün baş bölgen hassas olabilir. Bilgisayar ekranına bakmak, telefonla uğraşmak gibi eylemler bu hassasiyeti artırabilir. Bu yüzden ekranla olan temasını biraz azaltmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz dikkatli olman gerekiyor. Çünkü mide ve göğüs hattında ufak tefek hassasiyetler hissedebilirsin. Peki, tatlı krizlerinin aslında ne anlama geldiğini hiç düşündün mü? Çoğu zaman, bu krizler aslında duygusal açlığın bir sonucu oluyor. Yani aslında senin karnın değil, kalbin aç oluyor.

Bu yüzden bugün biraz farklı bir şeyler denemeye ne dersin? Kendini tatlıya yönlendiren bu içgüdüyü bir kenara bırak ve kalbini doyuracak bir sohbetin, şekerden daha güçlü bir iyileştirici olabileceğini fark et. Belki bir dostunla uzun bir sohbet etmek, belki de sevdiğin bir kişiyle kaliteli zaman geçirmek seni daha iyi hissettirebilir. Şimdi sağlığın için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bazen içimizde bir yerlerde sıkışıp kalan ve bir türlü dışarı çıkmayan duygularımız, boğazımızda bir düğüm oluşturur. Bu duygusal düğüm, konuşamadığımız, dile getiremediğimiz her şeyin bir sembolüdür.

Bugün, bu düğümü çözmenin yollarını arasan iyi edersin. Belki bir fincan sıcak çay ya da kahve, belki biraz ılık bir duş, belki de düşük tonda mırıldanacağın bir şarkı... Küçük ama etkili bu ritüeller, senin için bir terapi olabilir. Günün sonunda içinden gelenleri dile dökmeyi başarırsan bedenen ve ruhen şifa bulacağını da bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün cildin belki de içindeki duygusal dalgaların bir yansıması olabilir. Belki de kırmızılıklar, kaşıntılar ya da hassasiyetler, seni duygusal olarak korumaya çalışan bir savunma mekanizmasıdır. Ancak unutma, cildin sadece senin iç dünyanın aynasıdır ve bugün, belki de cildine değil, kalbine biraz bakım yapmanın tam zamanıdır.

Biraz yalnız kal, belki bir köşede huzur bul, belki de bir fincan sıcak çay eşliğinde duygularını dinle. Kendine biraz zaman ayır, kalbine dokun ve içeriden dışarıya doğru güzelleşmeye devam et. Çünkü sen, tam da olduğun gibi, oldukça güzelsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzü kalbinin ritmi ile duygusal ritminin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu hatırlatıyor. Eğer kalbinde bir gerginlik hissediyorsan, bu duygularının bastırıldığının bir göstergesi olabilir. Belki de bu duyguları serbest bırakmanın zamanı gelmiştir?

Bunun için kalbini sevindirecek bir aktivite bulmanı öneriyoruz. Belki hızlı bir yürüyüş, belki de kahkaha dolu bir buluşma... Ya da belki de sadece müziğin ritmine kendini bırakıp dans etmek? Kalbinin neye ihtiyacı olduğunu zaten içten içe biliyorsun. Yapman gereken tek şey, onun sesini dinlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün biraz sindirim sisteminle ilgili konuşalım, ne dersin? Biliyor musun, bazen bedenimiz bize bazı sinyaller gönderir ve bu sinyaller aslında duygusal durumumuzla ilgilidir. Örneğin, hayatında 'hazmedemediğin' bazı durumlar varsa, bedenin bunu şişkinlik olarak geri yansıtabilir. İnanılmaz değil mi?

Bugün bu duruma bir dur demek için yavaş yavaş yemek yemeye ne dersin? Yemek yerken ekranlara değil, etrafındaki duvarlara bak. Belki bir resim, belki bir tablo, belki de sadece duvarın rengi... Amaç, dikkatini yemeğine vermek ve düşüncelerini bir kenara bırakmak. Lokmalarını iyice çiğne, her bir lokmanın tadını hisset. Zira, şifa aslında yavaşlıkta gizli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün biraz dikkatli olman gerekiyor. Çünkü bel çevren ve böbrek hattın biraz hassas. Senin gibi fedakar bir insanın, herkesi memnun etmeye çalışırken kendini unutması çok normal. Ancak bu durum, bedeninin enerjisini tüketiyor ve yorgunluk olarak geri dönüyor. Bugün biraz kendini düşünmenin zamanı geldi, ne dersin?

Biraz 'hayır' demeyi denemeye ne dersin? Biliyoruz, bu senin için zor olabilir ama inan bana, bu küçük kelimeyi kullanmanın rahatlatıcı etkisini hissettiğinde, ne demek istediğimi anlayacaksın. Bir de sana küçük bir ipucu: Su bugün sadece bedenini değil ruhunu da temizler, yeniler ve enerji verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün biraz hassas hissediyor olabilirsin. Özellikle bağırsaklarında ve üreme sistemini etkileyen bölgelerde belirsiz bir duyarlılık hissi yaşayabilirsin. Ama endişelenme, bu durumun Venüs'ün geçişinin doğal bir sonucu olduğunu unutma. Bu gezegenin enerjisi, bedeninin ve ruhunun daha derin bir bağ kurma arzusunu tetikliyor.

Bugünün anahtar kelimesi 'arınmak' olmalı. Ancak bu arınma süreci, sadece bedeninde biriken toksinlerden değil, aynı zamanda ilişkilerinle ilgili taşıdığın yüklerden de geçmeli. Yani, duygusal bagajından kurtulmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kas yapısına odaklanan ağır sporlar yerine, daha çok iç dengeye yönelik aktiviteleri denemende fayda var. Enerjini spor salonunda ağırlık kaldırarak ya da koşu bandında saatlerce ter dökerek boşaltmak yerine, biraz daha hafif ve bedenini içten dışa yenileyen uygulamaları denemeye ne dersin?

Yoga ya da meditasyon gibi iç huzuru ve dengeyi hedefleyen aktiviteler, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacaktır. Bu tür uygulamalar, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da seni yeniler.

Bir de şöyle bir durum var ki, karaciğerin sana belki de bir süredir 'aşırılıklar fazla geliyor' şeklinde mesajlar gönderiyor olabilir. Bu mesajları göz ardı etme ve sağlığın için biraz olsun hafiflemeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sana özel bir uyarımız var. Dişlerin, kemiklerin ya da eklemlerinde belki de fark etmediğin bir hassasiyet olabilir. Senin gibi güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olanlar genellikle ağırlıklar altında bile sertleşirler, ancak bugün biraz o sertliği bırakman gerekebilir.

Bedenini dinlemeyi unutma. Eğer bir rahatsızlık hissediyorsan sıcak bir kompres uygulamak iyi bir fikir olabilir. Kaslarını gevşetmek için doğal yağlar kullanmayı da düşünebilirsin. Lavanta ya da biberiye yağı gibi doğal yağlar, hem rahatlatıcı etkisiyle hem de hoş kokusuyla sana iyi gelecektir.

Unutma her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen biraz yumuşamak, kendine biraz daha nazik davranmak gerekiyor. Duygusal destek de bugün bedenine ilaç gibi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bazen iç dünyanın dış dünyayı yansıttığı oluyor, değil mi? Özellikle de dolaşım sisteminin yavaşladığı zamanlarda, sanki tüm dünya üzerine geliyormuş gibi hissediyor olmalısın. Yalnızlık duygusu adeta seni esir alıyor ve bu durumdan kurtulmanın yolunu bulamıyorsun.

Belki de bu durumun sebebi, ayaklarından yukarı doğru tırmanan o huzursuzluk hissi olabilir. Bu his, adeta seni saran bir kıskacın içindeymişsin gibi hissettiriyor. Ama merak etme, her şeyin bir çözümü var. İşte tam bu noktada, uzun ve sıcak bir banyo ya da ayaklarını tuzlu suda bekletmek gibi basit ama etkili çözümler devreye giriyor. Bu türden bir rahatlama yöntemi, sadece bedenini değil, aynı zamanda ruhunu da dinlendirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün biraz daha hassas ve duygusal bir gün geçirebilirsin. Duygusal yükün arttıkça, bağışıklık sistemin biraz daha hassas hale gelebilir. Bu nedenle, kendini daha iyi hissetmek için duygularını içinde tutmak yerine, onları paylaşabileceğin bir dost bulmanı öneriyoruz. 

Unutma ki sağlık sadece bedenle ilgili değildir. Bugün sağlığını, çevrendeki sıcak ve şefkatli alanı da kapsayacak şekilde düşünmelisin. Bir tebessüm, içten geldiği zaman, çevrene yaydığı sıcaklıkla başlar. Bu nedenle, gülümsemeyi unutma! Bu, hem senin hem de çevrendeki insanların gününü daha parlak ve daha sağlıklı kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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