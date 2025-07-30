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31 Temmuz Perşembe Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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31 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün enerjisi sana farklı bir mesaj gönderiyor: Hız kesmek değil, daha çok yumuşamak. Bazen bedenimizde hissettiğimiz gerginlikler, aslında duygusal savunmalarımızın bir yansıması olabiliyor. Özellikle sırt kaslarında hissettiğin gerginlikler, aslında duygusal dünyanın savunma reflekslerini işaret ediyor olabilir. Bugün belki de ihtiyacın olan şey, biraz yavaşlamak ve kendine derin bir nefes almak için zaman yaratmak. Sırt üstü uzanıp gözlerini kapatarak derin bir nefes almayı deneyebilirsin. Bu basit eylem bile seni hafifletecek ve enerjini yeniden dengeleyecektir.

Ayrıca, bugün baş bölgen hassas olabilir. Bilgisayar ekranına bakmak, telefonla uğraşmak gibi eylemler bu hassasiyeti artırabilir. Bu yüzden ekranla olan temasını biraz azaltmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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