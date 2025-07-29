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30 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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30 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Temmuz Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak, ancak bu enerjiyi vücudundan çok sinir sistemin talep edecek. Son zamanlarda yaşadığın yoğunlukla, sanki adrenalin bağımlısıymışçasına hareket ediyor olabilirsin. Ancak bu hızla devam etmen durumunda, sonuçları pek de hoş olmayan uykusuzluk ve migren problemleriyle karşılaşabilirsin.

Bu durumu önlemek ve enerjini dengede tutmak için, hafif bitter çikolatanın keyifli lezzetinden yararlanabilirsin. Eğer çikolata senin için fazla kalorili bir seçenekse, B vitamini açısından zengin besinlerle kendini destekleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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