25 Temmuz Cuma Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün hızlı ve hareketli yaşam tarzın, enerjik ve dinamik kişiliğinle tam bir uyum içinde. Aman dikkat bu hız, sağlığın konusunda bazı zorluklara yol açabilir. Zira, evrenin en gizemli ve güçlü gezegeni Plüton, seni biraz yavaşlatmak isterken, enerji dolu Güneş tam tersine 'koş, durma' diye fısıldayabilir kulağına.

Bu içsel çatışma, bedeninde 'çabuk pes etme' şeklinde belirtiler gösterebilir. İşte tam da bu noktada hevesle başladığın sporu bırakabilir, diyetten cayabilir ya da hayallerinden vazgeçebilirsin. Bu sürecin motivasyon düşüşüne neden olmaması için ise dikkatli olman şart.

Belki egzersiz yapmak yerine bir ritüel başlatabilirsin. Her gün, aynı saatte nefes çalışması yapabilir, sadece 5 dakika ile hem bedenini hem de zihnini sakinleştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…