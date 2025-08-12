Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, hayatındaki dengeyi korumak kadar, beslenme alışkanlıklarında da dengeyi sağlamak önemli. Bugünlerde tatlı krizlerinin arttığını mı hissediyorsun? Ya da abur cubur tüketme isteğin bir türlü dinmiyor mu? O zaman Venüs ile Jüpiter'in etkisi altında dengen bozulabilir.

Sağlığın için ölçüyü kaçırmamaya odaklanmalısın. Dengeli beslenmeli, kaçamaklarını sınırlandırmalı ve sağlık için yemelisin. Galiba bu konuda biraz destek de iyi olabilir. Belki aile üyeleri ya da arkadaşlarınla bu konuda ortak hedefler belirlemek senin için de onlar için de en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…