Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün bir hayli ilginç ve pozitif bir gün olacak gibi görünüyor. İletişimde yaşadığız tüm zorlukların ve pürüzlerin üzerinden gelmeye başladığın bu dönemde, içsel huzurunun da önemli ölçüde artacağını söyleyebiliriz. Bu durum, sindirim sistemini de olumlu anlamda etkileyecek ve daha rahat olmanı sağlayacak.

Merkür retronun sona ermesiyle sen de beslenme düzeninde hafif ve dengeli seçimler yaparsan, bedenini adeta şımartacaksın. Ağır ve yağlı yemekler yerine, sebze ağırlıklı ve protein içerikli hafif yemekler tercih edebilirsin. Artan enerjini bu sayede destekleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…