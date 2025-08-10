onedio
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 11 Ağustos Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 11 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 11 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde neler oluyor neler... Öncelikle bilmelisin ki sağlık konusunda hafiflemeni sağlayan enerji Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Böylece zihnini kaplayan sis perdesi adeta ortadan kalkıyor ve enerjin yeniden yükseliyor. 

Haftaya hızlı bir başlangıç yapmaya hazır ol! Retronun ardından hem zihnin hem metabolizman hızlanacak. Sindirim sorunları ve stres kaynaklı ağrılar da birer birer ortadan kalkacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bir hayli ilginç ve pozitif bir gün olacak gibi görünüyor. İletişimde yaşadığız tüm zorlukların ve pürüzlerin üzerinden gelmeye başladığın bu dönemde, içsel huzurunun da önemli ölçüde artacağını söyleyebiliriz. Bu durum, sindirim sistemini de olumlu anlamda etkileyecek ve daha rahat olmanı sağlayacak. 

Merkür retronun sona ermesiyle sen de beslenme düzeninde hafif ve dengeli seçimler yaparsan, bedenini adeta şımartacaksın. Ağır ve yağlı yemekler yerine, sebze ağırlıklı ve protein içerikli hafif yemekler tercih edebilirsin. Artan enerjini bu sayede destekleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak. Yönetici gezegenin Merkür, sonunda geri hareketini tamamlıyor. Bu durum, zihinsel berraklık getirerek düşüncelerini daha net bir şekilde ifade etmeni sağlayacak.

İşte bu sayede uyku sorunları son bulacak. Göz sağlığın da olumlu etkilenecek. Daha verimli uyku, uyandığında dinlenmiş ve enerjik olmanı sağlayacak. Yani hem bedenen hem ruhen iyileşeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendini biraz şımartmanın tam zamanı! Haftanın ilk günü olmasına rağmen, kendine zaman ayırmalı, aynanın karşısında bolca zaman geçirmelisin. Stresini atmak için güzellik uygulamaları, saç ve cilt bakımını da programına eklemelisin. 

Tabii bir yandan da Merkür retronun ardından hafiflemeye odaklanarak yoga veya meditasyon ile ruhunu ve bedenini birleştirip huzura varabilirsin. Tazelenmeye hazır ol, bugün sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte enerji seviyende hissedilir bir yükseliş yaşanabilir. Bu enerji seni adeta kanatlandıracak ve gün boyunca yüksek tempoda çalışmana olanak sağlayacak. 

Tabii kast ettiğimiz yoğun iş temposu değil! Bunun yerine kaslarına ve omurgana iyi gelecek sporlarda tempoyu yükseltebilirsin. Kendin için bir şeyler yapmalı, yürüyüşler ve sağlıklı bir egzersiz düzeni planlamalısın. Hazır enerjini toplamışken kendini mutlu etmeye odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak. Çünkü yönetici gezegenin Merkür, geri hareketini tamamlıyor. Bu durum, sağlıkla ilgili konulara olumlu bir etki yapabilir. Özellikle sindirim ve bağışıklık sisteminde şifa enerjisi seni sarabilir. 

Şimdi sen de enerjini korumak ve sağlıklı kalmak için kafein tüketimine dikkat etmelisin. Bunun yanında, taze sebze ve meyve tüketimi de enerjini dengede tutmana yardımcı olacaktır. Vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlamak için yaşam tarzını değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için özellikle zihinsel açıdan oldukça berrak bir gün olacak. Kendini hafif ve ferah hissedeceğin bugün, bedenini de olumlu yönde etkileyecek. Merkür retronun sona ermesiyle harekete geçme arzun da artacak. 

Tam da bu noktada belinin ve boynunun sağlığı üzerine odaklanabilirsin. Belki de spor rutinleriyle gücüne güç katabilirsin. Aynı zamanda hafif esneme hareketleri yaparak bedenini rahatlatmayı unutmamalısın. Programında sağlıklı beslenme alışkanlıkları da olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün, kendini daha hafif, daha özgür ve daha rahat hissetmeye başladığını fark edeceksin. Hatta bu hafiflik hissi, nefes alışverişlerini bile etkileyebilir. Derin bir nefes alıp verdiğinde, sanki tüm stresini, endişelerini ve yorgunluğunu dışarıya veriyormuş gibi hissedeceksin.

İşte bu enerjinin kaynağı biten Merkür retrosu! Şimdi sen de kendin için bir şeyler yapmalısın. Enerjine enerji katmak için sosyal hayata odaklanabilir, hayata karışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte günlük temponda hissedeceğin düzenlemeyi konuşacağız. Bu süreçte, belki de farkında olmadan yaşadığın stres kaynaklı mide sorunlarının azalacağına şahit olabilirsin. Özellikle yoğun iş temposu, sosyal hayatın getirdiği koşuşturma ve belki de içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği belirsizlikler, mide sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak Merkür'ün düz hareketine geçmesiyle birlikte bu sorunlar da son bulacak.

Şimdi kendine yeni bir düzen oluşturmanın ise tam sırası. Bu sağlıklı hali korumak için yapman gerekenleri biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihinsel detoks zamanı. Yani Merkür retro bitiyor... Haliyle işler yoluna girecek. Bu yüzden sen de biraz olsun düşünmeyi bırakabilir, dinlenmeye odaklanabilir ve biraz rahatlayabilirsin. 

Belki de bu pazartesi günü Güneş'in tadını çıkarmalısın. İş yerinden izin almalı, biraz mola vermeli ve düşünmeden hareket etmelisin. Spontane bir planla hayatına neşe ve sıcaklık getirmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hayatındaki karmaşık düşünceler netleşecek ve hayatına bir düzen gelecek. Zira Merkür retro son buluyor. Bu da demek oluyor ki üzerindeki yüklerden arınacaksın. 

Bu tazelenme sürecini ise sen de desteklemelisin. Gece uyumadan önce ekran ışığından uzak durarak işe başlayabilirsin, mesela! Uykuya, dinlenmeye ve huzura daha fazla vakit ayırman şart! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür retro sona eriyor! Yani iletişimdeki akışın hızlanıyor ve enerjin yükseliyor. İşte bu da ruh halini neşeli ve eğlenceli bir hale getiriyor. Bu pozitif enerjiyle, bedenindeki yorgunluk hissi hızla azalabilir. Ayrıca kendini daha canlı ve daha enerjik de hissedebilirsin.

Tam da bu noktada biraz eğlenceye, dansa ve hayata karışmaya da vakit ayırmalısın. Başını hayallerden, sosyal medyadan ve işten kaldır. Biraz mola ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

