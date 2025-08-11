Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenini her zamankinden güçlü ve zinde hissedebilirsin. Ancak Satürn ve Uranüs'ün mükemmel uyumu seni sararken enerjini, bir okyanus dalgası gibi akıllıca ve dikkatlice kullanmalısın. Hızlı ve ani hareketler yerine, adımlarını özenle atmaya çalışmalı, bedenindeki bu gücü şifa enerjisine dönüştürmelisin.

Tam da bu noktada yavaş yavaş ama bolca efor sarf edeceğin tempolu sporlar, kürek, yüzme, hafif bir yürüyüş ya da belki bir yoga seansını tercih edebilirsin. Kendini zorlamadan, bedenini dinleyerek hareket edersen, zindeliğin kalıcılığını da sağlayabilirsin. Unutma, kontrolsüz güç güç değildir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…