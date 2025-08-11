onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Ağustos Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Ağustos Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Ağustos Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedenini her zamankinden güçlü ve zinde hissedebilirsin. Ancak Satürn ve Uranüs'ün mükemmel uyumu seni sararken enerjini, bir okyanus dalgası gibi akıllıca ve dikkatlice kullanmalısın. Hızlı ve ani hareketler yerine, adımlarını özenle atmaya çalışmalı, bedenindeki bu gücü şifa enerjisine dönüştürmelisin. 

Tam da bu noktada yavaş yavaş ama bolca efor sarf edeceğin tempolu sporlar, kürek, yüzme, hafif bir yürüyüş ya da belki bir yoga seansını tercih edebilirsin. Kendini zorlamadan, bedenini dinleyerek hareket edersen, zindeliğin kalıcılığını da sağlayabilirsin. Unutma, kontrolsüz güç güç değildir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hafta boyunca enerjinin en yüksek olduğu gün olabilir. Tam da bu yüzden kendini doğanın kucağında, toprak enerjisiyle dolu hissedebilirsin. Bu enerji, seni sakinleştirebilir, stresini alıp götürebilir ve ruhunda bir huzur hissi uyandırabilir. 

Elbette doğa, en iyi ilaçtır... Ancak Satürn ve Uranüs'ün arasındaki güçlü çekimin etkisi altında da olduğunu unutma. Bu süreç, senin için doğal bir şifalanma yolculuğu olabilir. Belki kronik hastalıklar şifa bulabilir, tedaviler beklenenden hızlı işe yarayabilir. Bu noktada kendini bir ormanda, kuş cıvıltıları arasında yürürken veya parkta huzurlu bir şekilde otururken hayal edebilirsin. Görünen o ki bedeninin ve ruhunun şarj edilmeye ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnini, dur durak bilmeden koşturuyor gibi hissedebilirsin! İçinde bulunduğun bu hızlı tempoyu biraz yavaşlatmanın vakti geldi. Gözlerin sürekli ekrana kilitli, ama belki de biraz mola verip etrafına baksan iyi edersin.

Satürn ve Uranüs'ün hayatını güzelleştirecek dokunuşları üzerindeyken bir an dur ve derin bir nefes al. Bu, zihnin ve bedenin arasındaki bağlantıyı güçlendirecek ve kafanı temizleyecektir. Bu arada günün stresini unut, kendini serbest bırak, artık zihnini boşalt ve bedeninin günlük hayatın ritmine uyum sağlamasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kalbinin ritmi biraz değişken olabilir! Ancak bu durum, bedensel sağlıktan ziyade ruhsal enerjine ilişkin bilgi veriyor bize. Zira,  Satürn ve Uranüs'ün bir araya geldiği bugün duyguların biraz hassas olabilir.

Hatta miden de bugün biraz seni zorlayabilir. Bu yüzden kendine karşı nazik olmaya özen göstermelisin. Belki biraz fazla baharatlı yemeklerden kaçınman ve daha hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih etmen iyi olabilir. Aynı zamanda hareketli bir hayat ve keyifli bir ritim de bulmalısın kendine. Seni tüm streslerinden arındıracak doğayla temas edebilir, yürüyüş yapabilir ve enerjini yeniden doldurabilirsin. Bu arada kendini şımartmak için de mükemmel bir gün, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin içindeki o eşsiz Güneş ışığından söz etmek istiyoruz! Zira,  Satürn ve Uranüs'ün enerjisiyle birleşen ışığınla parlıyorsun. Adeta kendine ve çevrene şifa dağıtıyorsun. Bu noktada kendine olan sevgini, beslenme alışkanlıklarına da yansıtmanı tavsiye etmeliyiz. Aynı zamanda cildine gereken özeni göster, onu besle ve koru. Unutma, sağlıklı bir cilt, her zaman daha genç ve taze görünmeni sağlar.

Tabii bugün enerjini dengede tutmak da senin elinde. Çünkü senin o eşsiz ışığın, tıpkı bir yıldız gibi, uzun süre gökyüzünde parlamalı. Bu yüzden enerjini doğru kullan, gereksiz yere harcama. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hijyen bugünlerde senin için bir kez daha süper güç olacak. Kendini temiz ve taze hissetmek, içinde bulunduğun her ortamda enerjini yükseltecek. Satürn ve Uranüs'ün arasındaki kozmik enerji de üzerinde olacak... Haliyle bu dönemde hijyen kadar kendine özen göstermeyi de unutma.

Sence de artık kendini şımartmanın zamanı gelmedi mi? Dans et, eğlen, gez, müzik dinle, resim yap, fotoğraf çek... Kısacası hayata karış ve enerjini yükselt. Bu sayede sağlıklı ve mutlu olacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Her zaman olduğu gibi bugün de tüm zarafetinle ön plana çıkıyorsun. Ancak unutma,  Satürn ve Uranüs'ün etkisi altındayken bu zarafetin arkasında seni destekleyen enerjini ve eşsiz duruşunu ihmal etme. Bedeninin ve omurganın sağlığını korumak için hafif esneme hareketleriyle kendini rahatlat. Bu hem onları mutlu edecek hem de senin daha enerjik hissetmene yardımcı olacaktır.

Öte yandan biliyoruz ki sosyal olmayı seviyorsun, çünkü bu senin doğanda var. Ancak unutma, enerjini dengede tutmak da önemli. Bu yüzden motivasyonunu düşüren ve sana iyi gelmeyen kimselerden uzak dur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içindeki güçlü enerji seni koruyacak! Satürn ve Uranüs'ün altmışlık açısı da sağlıkla ilgili konularda bugün dikkatli olman gerektiğine işaret ediyor. Böbreklerine ve idrar yollarına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Bol su tüketerek bu organlarına destek olabilirsin. 

Aynı zamanda daha az stresli ve özgür de olmalısın... İçindeki enerjiyi destekleyecek ve sağlığını koruyacak aktivitelere odaklan. Eğlen, gez, sosyalleş ve mutlu ol! Bu arada Satürn'ün uyarısını da göz önünde bulundurarak hareketli bir yaşam kadar sağlıklı bir beslenme düzenine de odaklan. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzü sana hareket etme çağrısı yapıyor! Satürn ve Uranüs'ün güçlü çekimi sana cesur adımlar attırabilir. Her an harekete geçmeyi ve maceraya atılmayı bekleyen ruhun ekstrem sporlara merak sarabilir. 

Ancak tam da bu noktada seni uyarmalıyız ki enerjini kontrollü bir şekilde kullanmak bugün senin için çok önemli olabilir. Unutma, senin gücün dayanıklılığında saklı ve bu gücü korumak için enerjini aşırıya kaçmadan, dengeli bir şekilde kullanman gerekiyor. Bedenini şımartmanın en güzel yolu ise keyifli bir yürüyüş ya da hafif egzersizler olabilir. Yine de seçim senin: Hareket mi, dinginlik mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün geçmişin tozlu raflarından gün yüzüne çıkan minik sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olman gerekebilir. Satürn ve Uranüs'ün kozmik enerjisi sağlık kontrollerinin zamanı geldiğini haber veriyor olabilir. 

Önemli doktor randevularını, ilaç takibi gibi sağlığına dair sorumluluklarını aksatmaman gereken bir dönemdesin. Bu durum, sağlığını korumanın ve iyileşmenin en önemli adımlarından biri olabilir. Hayatın hızlı temposunda kendini ihmal etme ve sağlığına gereken önemi ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnin adeta bir yıldız gibi parlıyor. Ancak Satürn ve Uranüs'ün güçlü çekimi de bir yandan sana her yıldızın bir dinlenme süresi olduğunu hatırlatıyor. Yani, senin de bu hızlı düşüncelerin arasında biraz olsun dinlenmeye ihtiyacın var. Zihnini tazelemek için belki elektronik cihazlarından bir süreliğine uzaklaşmayı düşünebilirsin.

Biraz doğa havası almak, belki bir ağacın altında kitap okumak ya da sadece etrafını izlemek sana iyi gelebilir. Belki de içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaracak bir uğraşı bulabilirsin. Resim yapmak, el işleriyle uğraşmak ya da belki de bir enstrüman çalmak... Kim bilir, belki de yeni bir yeteneğini keşfedersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal konular seni biraz sarsabilir. Ancak Satürn ve Uranüs'ten güç aldığın bugün, iniş çıkışların seni sarsmasına izin vermemelisin. Çünkü senin gücün onları kontrol etmeye yetecek kadar büyük. Seninle ilgili en güzel şeylerden biri, her zaman kendine karşı şefkatli olman. İşte bu şefkat bugün sana şifa verecek. 

Bedenini korumak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için bağışıklık sistemini güçlendirmeye özen göster. Beslenmen konusunda daha dikkatli ol, çünkü bedenin, seninle aynı ritimde dans edebilmek için en iyi yakıta ihtiyaç duyuyor. Kendine iyi bak, çünkü senin enerjinin dünyayı iyileştirme gücü var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın