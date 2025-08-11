onedio
12 Ağustos Salı Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

12 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ağustos Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedenini her zamankinden güçlü ve zinde hissedebilirsin. Ancak Satürn ve Uranüs'ün mükemmel uyumu seni sararken enerjini, bir okyanus dalgası gibi akıllıca ve dikkatlice kullanmalısın. Hızlı ve ani hareketler yerine, adımlarını özenle atmaya çalışmalı, bedenindeki bu gücü şifa enerjisine dönüştürmelisin. 

Tam da bu noktada yavaş yavaş ama bolca efor sarf edeceğin tempolu sporlar, kürek, yüzme, hafif bir yürüyüş ya da belki bir yoga seansını tercih edebilirsin. Kendini zorlamadan, bedenini dinleyerek hareket edersen, zindeliğin kalıcılığını da sağlayabilirsin. Unutma, kontrolsüz güç güç değildir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

