7 Ağustos Perşembe Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay ile Satürn arasında bir karşıtlık var. Bu durum seni, içgüdülerine ve sınırlarına daha fazla odaklanmaya zorluyor. Kendini enerjik hissediyorsun, sanki tüm dünyayı fethedebilirsin gibi. Ancak, bu coşkulu enerjinin altında, bir yorgunluk hissi de gizli. Bu, belki de sürekli hareket halinde olmanın, her zaman bir şeyler yapmanın getirdiği bir yorgunluk.

Bugün sağlığınla ilgili kararlarını ne yapacağınla değil, ne yapmayacağınla belirlemelisin. Kendine biraz zaman tanı, biraz dinlen ve kendini zorlamaktan vazgeç. Bazen, en iyi şey yapılacaklar listesini bir kenara bırakıp, sadece 'olmak' ve 'hissetmek' üzerine odaklanmaktır. Kendini zorlamayı bırakabildiğin an, bedenin de kendiliğinden toparlanacak. Kendine biraz daha şefkat göster ve bedenine ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ver. Unutma, sağlık her şeyden önce gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…