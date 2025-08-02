3 Ağustos Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün belki de bedenin değil, zihnin yoruldu. Kaslarını çalıştırıp ter dökmek yerine, iç dünyanın üzerindeki yükü hafifletmeye ne dersin? Şimdi, spor salonuna gitmek yerine, belki de ritmini kendin belirleyeceğin bir dansa ihtiyacın var.

Kuralları olan bir hareket yerine, ruhunu özgür bırakıp içinden geldiği gibi hareket etmenin zamanı geldi. Dansın ritmini belirlemek tamamen senin elinde. İster mutfakta, ister banyoda, hatta belki de oturma odasının ortasında... Yeter ki müziği aç ve hareket et.

Nabzını kontrol etmek yerine, iç sesini dinlemeye çalış. İç sesin seni nereye çekerse, oraya git. Belki de bu, senin için yeni bir başlangıç ve güçlü bir şifa yöntemidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…