Kenan Yıldız'ın Sahalara Dönüş Tarihiyle İlgili Juventus Cephesinden Üzen Haber Geldi
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Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız'ın iyileşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında ameliyat olan 21 yaşındaki milli futbolcunun dönüş takvimi değişti. Kulübün sağlık ekibinin son değerlendirmesi, Kenan'ın hafta başında taraftarlara verdiği aralık ayı mesajını yeniden gündeme getirdi.
Tedavi takviminde aksama yaşandı.
14 Aralık'taki Monza maçına yetişmesi zor.
Dönüşü 2027'ye sarkabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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