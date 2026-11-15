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Kenan Yıldız'ın Sahalara Dönüş Tarihiyle İlgili Juventus Cephesinden Üzen Haber Geldi

Kenan Yıldız'ın Sahalara Dönüş Tarihiyle İlgili Juventus Cephesinden Üzen Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 21:37
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Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız'ın iyileşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında ameliyat olan 21 yaşındaki milli futbolcunun dönüş takvimi değişti. Kulübün sağlık ekibinin son değerlendirmesi, Kenan'ın hafta başında taraftarlara verdiği aralık ayı mesajını yeniden gündeme getirdi.

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Tedavi takviminde aksama yaşandı.

Tedavi takviminde aksama yaşandı.

Juventus'ta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Kenan Yıldız'ın tedavi takviminde aksamalar yaşandı. Sezon başında ameliyat olan 21 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi bu nedenle uzadı. Kulübün sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre Kenan, belirlenen iyileşme programının gerisinde kaldı.

14 Aralık'taki Monza maçına yetişmesi zor.

14 Aralık'taki Monza maçına yetişmesi zor.

Kenan Yıldız hafta başında yaptığı açıklamada aralık ayında sahalara döneceğini söyleyerek taraftarlara umut vermişti. Hedeflenen dönüş tarihi 14 Aralık'taki Monza maçıydı. En iyimser senaryoda bile milli oyuncunun bu maça yetişmesi artık oldukça zor görülüyor.

Dönüşü 2027'ye sarkabilir.

Dönüşü 2027'ye sarkabilir.

Juventus teknik heyeti ve sağlık ekibi, iyileşme sürecinin planlandığı gibi gitmemesi ve takvimin daha da uzaması durumunda Kenan Yıldız'ın dönüşünün 2027 yılına sarkabileceğini belirtti. Milli futbolcu Serie A devinde uzun süredir forma giyemiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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