Kenan Yıldız'ın Sahalara Dönüş Tarihiyle İlgili Juventus Cephesinden Üzen Haber Geldi

Juventus teknik heyeti ve sağlık ekibi, iyileşme sürecinin planlandığı gibi gitmemesi ve takvimin daha da uzaması durumunda Kenan Yıldız'ın dönüşünün 2027 yılına sarkabileceğini belirtti. Milli futbolcu Serie A devinde uzun süredir forma giyemiyor.