onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 14 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 14 Ağustos Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 14 Ağustos Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün yıldızların sana bir sürprizi var. Ay’ın Boğa burcunda, Plüton’un ise Kova burcunda yaptığı kare açı, iş hayatında ve maddi konularda gözünü dört açman gerektiğini işaret ediyor. Zira günün güçlü enerjisi, iş çevrenle olan güç dengelerini doğrudan etkileyebilir. Belki bir iş arkadaşın, belki de bir projede çalıştığın kişi, senin sınırlarını zorlamaya çalışabilir.

İşte bu noktada sabrın ve kararlı duruşun girecek devreye. Zaten yıldızlar da bunu müjdeliyor, bu durumu lehine çevirebilecek güçtesin. Kendi değerini göstermekten, yeteneklerinle parlamaktan çekinme ve geri adım atmadan ama inatlaşmadan ilerle. Bu taktik, sana uzun vadede büyük avantajlar sağlayacak.

Gelelim aşka... Aşk hayatında bugün Ay’ın Boğa burcunda ve Plüton’un Kova burcunda yaptığı kare açı biraz karmaşa yaratabilir. Duyguların yoğunlaşabilir ve küçük görünen meseleler, büyük tartışmalara dönüşebilir. Lakin unutma, her zaman seçim senin. Partnerinle güç savaşına girmek yerine, duygusal şeffaflığı seçersen, ilişkinde sağlam bir bağ kurabilirsin. Tabii bekarsan, buraya dikkat: Bugün, hayatına girebilecek güçlü ve etkileyici biri var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için bir hayli hareketli ve enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Ay'ın burcunda dolaşmaya başladığı bugün, aynı zamanda Plüton'la oluşturduğu kare açı da kariyerine etki ediyor. Bu dönemde daha cesur ve kararlı adımlar atmaya başlayacaksın. 

İşte bu durumda kendi fikirlerini savunman gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Cesaretin belki de otorite figürleriyle güç mücadelesine girmene neden olabilir. Ancak unutma ki kendi değerinin farkında olduğunda, kimse seni cesur hamlelerinin önünde duramaz. Tabii bu sayede maddi fırsatlar da kapını çalabilir. Böylece hem kariyerinde net duruşunla tüm gözleri üzerine çekebilir hem kâr elde edebilirsin. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında bugün, duygusal bir derinleşme yaşanıyor. Ay'ın burcundaki konumu ve Plüton'la oluşturduğu kare açı, romantik konularda bazen tatlı bir yoğunluk yaratırken, bazen geçmişten kalan meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu yüzden partnerinle aranda güven bağı oluşturmalı ve geçmiş yerine geleceğe odaklanmalısın. Öte yandan bekar bir Boğa burcu isen karşına çıkan kişi, hayatında çekici ve karmaşık duygular yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gerçekler açığa çıkmaya hazırlanıyor! Zira, bugün Ay'ın Boğa burcunda seyir halinde ve Plüton'un Kova burcunda kare açı yapıyor. İşte bu sayede kariyer hayatında bazı gizli kapaklı işler, perde arkasında dönen konuşmalar ve planlar gün yüzüne çıkabilir. Özellikle iş yerindeki arkadaşlarınla aranda hiç beklemediğin gerilimler söz konusu olabilir. Ama bu durum sen korkutmamalı. Tam aksine, seni daha stratejik düşünmeye, adımlarını daha dikkatli atmaya yönlendirmeli. Artık kime güvenip kiminle arana mesafe koyman gerektiğini fark edeceksin. 

Maddi konular söz konusu olduğunda ise, ani kararlar yerine sağlam araştırmalar yaparak ilerlemeni öneririz. Kararsız kaldığın durumlarda verilere güvenerek kalıcı bir düzen inşa etmeye odaklan. Bu sayede sadece anlık kazançlar elde etmekle kalmayıp uzun vadede kendini garanti altına alabilirsin.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise bugün tutkularının yükseleceği bir gün olabilir. Ancak aynı zamanda kıskançlık hissi veya partnerini kontrol etme isteği de yoğunlaşabilir. Bu durumda en iyi çözüm, partnerinle açık ve dürüst bir iletişim kurmak olacaktır. Böylece Ay’ın Boğa burcundaki seyrinden ve Plüton’dan daha az etkilenerek yaşanabilecek yanlış anlamaları önleyebilirsin. Tabii eğe bekar bir İkizler burcu isen hayatlarına giren güçlü, etkileyici ve biraz da gizemli biri seni heyecanlandırabilir. Kim bilir, belki de aşkın kapıları bugün senin için açılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde senin için ilginç bir dans başlıyor. Hem Ay’ın Boğa burcunda, Plüton’un ise Kova burcundaki konumu hem de kare açısı kariyer süreçlerini etkiliyor. Bu aşamada iş ortaklıkların ve ekip çalışmalarının dinamiklerini biraz karışabilir. Güç dengesi konusu ise yeni gündemine oturabilir! Zira çoğu zaman kontrolü eline almak için çaba sarf etmiyorsun. Ancak bu kez durum değişmek üzere. 

Tam da bu noktada, öncelikle çevrendeki insanların kendi çıkarlarını biraz fazla ön planda tuttuğunu hissedebilirsin. Bu farkındalıkla ise en büyük silahın olan sakinliğini ve analitik bakış açını kullanmalısın. Tabii her durumu objektif bir şekilde değerlendirip doğru adımlar atmayı da başarırsan, sıra senin çıkarlarını korumaya gelecektir. Özellikle maddi konularda başkalarının değerleri ya da güvenliği değil, senin yolun ön plana çıkmaya başlayacaktır. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında bugün duygusal bir derinleşme söz konusu olabilir. Partnerin ile geleceğe dair ciddi ve belki de hayatını şekillendirecek konuşmalar yapabilirsin. Ay’ın Boğa burcundaki konumu mantığını, Plüton’un enerjisi ise hayallerini gündeme getirdiğinde, bu konuşma; güç ve kontrol meselesini birkaç adım birden öne çıkarabilir. Dikkatli ol, çünkü aşk sınırlar ve kontrol hırsları ile mücadele edemeyebilir. Eğer bekar bir Yengeçsen, bugünden itibaren beklentilerin ve kriterlerin fazla yükselebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iş dünyasında dengeler değişebilir. Ay, hırslı ve güvenilir Boğa burcunda seyrederken, Plüton ise özgür ruhlu Kova burcunda yerini alıyor. Tam da bu noktada bu ikili arasındaki kare açı iş hayatında otorite figürleriyle ya da birlikte çalıştığın kişilerle aranda fikir ayrılıklarını öne çıkarıyor. 

Şimdi gücünü ve yeteneklerini kanıtlama isteğin artabilir! Ancak unutmamalısın ki bu süreçte sert bir tutum yerine stratejik ve diplomatik bir yaklaşımlar sana güç verecektir. Rekabeti bitirmenin yolu da hedeflerine daha hızlı ulaşmanın sırrı da atacağın dikkatli ve derin adımlar. Belki de yakın zamanda, yöneticilerinin yerine geçebilirsin. 

Ama güç savaşları aşkı da zorlar! Aşk hayatınıza gelirsek, bugün tutkularının yoğunlaştığı bir gün olabilir. Ay’ın Plüton ile oluşturduğu kare açı ve Kova burcunun özgür ruhu seni sardığında, partnerinle arandaki çekim gibi “ben” deme güdüsü ve güç savaşları da artabilir. Bu etkileyici ama bir o kadar da zorlayıcı durum karşısında mücadele etmek istiyorsan, kontrolü biraz da ona bırakman şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünden itibaren iş hayatında fark yaratabilirsin. Ay'ın Boğa burcunda, Plüton'un ise Kova burcunda kare açı oluşturması, kariyer hayatında disiplinli ve üretken tutumunu destekleyebilir. İşte bu durum kariyerinin seyrini değiştirmek ve iş dünyasında fark yaratmak gibi fırsatları da beraberinde getirecektir. 

Aman dikkat, bu süreçte seni engellemek isteyenler de olabilir! Özellikle düzenli ve disiplinli çalışma tarzına ayak uyduramayan çevrendeki kişilerle aranda gerilim söz konusu olabilir. Yani, rekabet artıyor ve herkes bunun farkına varmak üzere. Neyse ki sen planını çok önceden yapmışsındır ve şimdi sakinliğini koruyarak enerjini doğru yerlere yönlendirmenin ve iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmenin tam zamanı. Üstelik bu sayede hem finansal anlamda yere daha sağlam basmaya başlayabilir hem de beyaz yakalı düzenden özgürleşebilirsin, bizden söylemesi! 

Biraz da aşk konuşalım mı? Aşk hayatında ise bugün, ilişkinin detaylarına takılmaktan ziyade, duygusal bağın önemini kavraman gerekiyor. Partnerin ile daha yapıcı ve anlayışlı bir iletişim kurman, bugün oluşabilecek küçük gerginliklerin büyük krizlere dönüşmesini engelleyebilir. Tabii Ay ile Plüton karesinin etkisi altındayken bekar bir Başak burcuysan, duygusal anlamda güçlü bir kişinin ilgisini çekme olasılığı var. Bu aşk sana ilham verir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilham verecek ve parlayacaksın! Zira, Ay'ın Boğa burcundaki konumu ve Plüton'un Kova burcunda yaptığı kare açı, iş hayatında yaratıcı projelerle ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Ancak bu durum, rekabetin de artacağı anlamına geliyor. Bu nedenle bugün hem kariyer hayatında hem de maddi konularda sabırlı ve düşünerek hareket etmen gerekiyor. 

Rekabeti artıran, mantığın konuştuğu bu dönemde ani tepkilerden, kararsızlıktan ve hatta hızlı kararlardan kaçınmalısın. Kendini ve yeteneklerini gösterebileceğin fırsatlarla odaklanmalısın. Şimdi gözlerini dört açmalı, başarılı olmanın bir yolunu bulmalısın. Belki de rekabetten sıyrılmak için yeni bir iş kurmayı ve kendi geminin kaptanı olmayı da düşünmelisin.

Havada aşk kokusu mu var? Aşk hayatına gelirsek, bugün tutkularının yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü Ay ile Plüton’un etkisiyle duygular yerini dürtülere bırakabilir… Bu da ilişkide daha açık ve net olmanı ve gereksiz tartışmalardan kaçınıp aşkı yaşamanı sağlayacaktır. Partnerin ile daha derin ve anlamlı paylaşımlar yapmanın tam zamanı. Gelelim bekar Terazi burçlarına! Etkileyici ancak bir o kadar da karmaşık bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Yeni bir aşka yelken açarken dikkatli ve seçici olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her şeyin bir yeri olmalı! Ay'ın Boğa burcundaki konumu ve Plüton'un Kova burcundaki kare açısı, iş hayatın ile ailevi sorumlulukların arasında bir denge kurmanı gerektirecek. Mesela iş arkadaşlarınla arandaki ilişkileri yönetirken, daha net olmanın vakti geldi. Mümkünse iş ile özel hayatı tamamen ayırmalı, sohbetlerini ve iç dinamiklerini bile buna göre değiştirmelisin. Galiba işte olan işte kalmalı, evde olan evde…  

Tam da bu noktada özellikle aile bireyleriyle yönetilen işler ve maddi ortaklıklar devreye girebilir. Finansal anlamda güvence sağlayarak geleceğini garantilemek istiyorsan, duygusallığı profesyonel hayatından uzak tutmalısın. İş ilişkilerin gibi maddi bağlarını da çıkarların doğrultusunda inşa etmeye cesaret etmeyi de unutmamalısın! 

Biraz da aşktan söz edelim mi? Bugün sevgilinle daha fazla paylaşımda bulunma ihtiyacı hissedebilirsin. Duygusal yoğunluğun yüksek olabilir. Ancak Ay ve Plüton’dan aldığın enerji, duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmek konusunda seni destekleyebilir. Hadi ona aşkını itiraf et. Ondan adım beklemeyi bırak ve teklifini de yap! Bekar Akrep burçlarını da unutmayalım! Enerjisi yüksek bir kişi, ilgini çekebilir ve hayatına yeni bir heyecan getirebilir. Onu nerede arayacağını bil yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sular önce dalgalanıp sonra durulacak! Ay'ın Boğa burcundaki seyri ve Plüton'un Kova burcunda yaptığı kare açının etkisi altında olacaksın. Bu durum, seni özellikle iş hayatındaki temponu ve sorumluluklarını yeniden düzenlemeye itebilir. Hani bazen hayatın hızına yetişmekte zorlandığını hissedersin ya, işte tam da böyle bir gün olabilir. Ancak unutma ki detaylara odaklanmak ilk başta yorucu olsa da sonrasında büyük bir verimlilik kazanmanı sağlar.

Peki, bu karmaşada finansal durumunda nasıl değişiklikler söz konusu olacak? Maddi konularda ise biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Özellikle riskli yatırımlardan kaçınmanı öneririz. Zira bir yandan hayatın hızına yetişmeye çalışırken bir yandan da para yönetimi yapmak aklını karıştırabilir. Ne istediğinden emin olmamak ise zarar etmene neden olabilir. İşte bu yüzden şimdilik risk almamalı ve mevcut düzenini korumalısın! 

Sırada aşk var! Aşk hayatına geldiğimizde ise, bugün her zamankinden daha fazla anlayışa ihtiyaç duyabilirsin. Çünkü Ay ile Plüton’un güçlü çekimi etkisi altındayken partnerin ile ortak bir paydada buluşmayı denemelisin. Bu sayede ilişkini daha sağlam hale getirebilirsin. Zira bu yaklaşım, senin ve partnerinin daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Öte yandan eğer bekar bir Yay burcuysan, gizemli bir kişi hayatına girebilir. Bu ansızın hayatına dalan yabancı duygularını ele geçirebilir… Dikkatli ol, her çekim aşk olmayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sahiden sabırlı olmalısın! Zira Ay'ın Boğa burcunda seyahat ettiği bugünlerde, Plüton'un Kova burcunda kare açı yapması ile birlikte, kariyer hayatında kendini biraz sınanmış hissedebilirsin. Ancak endişelenmene hiç gerek yok, zira bu durum sadece öz güvenini test etmek için bir fırsat.

Tam da bu noktada bazı kişiler akıllıca ve faydalı fikirlerine dahi karşı çıkmaya meyilli olabilir. Ancak bu durum senin mantıklı ve sağlam duruşun sayesinde boş bir engelleme çabasından öteye geçmeyecektir. Kısacası bugün, birileri önünde durmak istese de senin gücün karşısında başarılı olamayacaklar! Hatta sabırla hareket edip akılcı adımlar atarsan maddi konularda yeni kazanç yolları üzerinde düşünme fırsatın bile olabilir, bizden söylemesi! 

Aşka sıra gelince işler biraz karışabilir! Çünkü bugün Ay ile Plüton’un etkisiyle duygusal yoğunluğun artabilir. Partnerinle daha tutkulu bir bağ kurmak ve açık iletişim kanallarını kullanmak, ilişkini bir adım daha ileriye taşıyabilir. Duygularını açıklamaya cesaret edersen birlikte olduğun kişiyle daha derin bir bağ kurma fırsatın da olabilir. Tabii eğer bekarsan, çekici ve karakteri güçlü bir kişiyle tanışma olasılığı var. Yani iki güçlü karakter bir araya gelerek beklenmedik bir uyum yakalayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kariyerinde sana özgü fikirlerini daha da güçlü bir şekilde savunmaya başlayacaksın! Boğa burcunda yer alan Ay ile burcunda bulunan Plüton arasında oluşan kare açıdan aldığın ilhamla kendine has düşüncelerini cesurca dile getireceksin. Tabii bu süreçte otorite figürlerinden veya aile içinden gelen baskılarla karşılaşabilirsin. Bu durumda sakinliğini koruyarak, mantıklı ve kontrollü adımlar atmanın önemini aklından çıkarmamalısın. 

Tam da bu noktada özgür ruhunu ayaklandıran Plüton’dan güç almayı unutma! Yeni ve farklı fikirlerine yatırım yaparsan kâr elde edebileceğin günler başlıyor. Aklına hemen teknolojik süreçler ve dijital dünya gelmiş olabilir… Haksız da sayılmazsın, bu alanda atacağın adımlar sektörünü ve iş dünyasını sarsabilir.  

Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına seni bekliyor… Partnerinle aranda yoğun duyguların esiri olabilirsin. Burcunda konumlanan Plüton’un Ay ile yaptığı kare açıdan olsa gerek, partnerini kontrol etmeye çalışabilirsin. Ancak bu duyguları paylaşmayı ve özgür alanları ikiniz içinde açmayı tercih etmek, ilişkinizi daha uyumlu ve sağlıklı bir hale getirecek. Öte yandan eğer bekarsan, bu yoğun duygular arasında kalp kırıklıkları yaşayabilirsin. Anlık heveslerle hareket etmekten ve yüzeysel ilişkilerden kaçın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gerçekler ortaya çıktığında cebin dolabilir! Ay’ın Boğa burcunda olduğu bugünlerde, Plüton’un Kova burcunda yaptığı kare açı, kariyer hayatında olup bitenlerin perde arkasına ışık tutuyor. İş yerinde fısıltılar, dedikodular ve belirsizliklerin hüküm sürdüğü anlarda ise sezgilerini en iyi şekilde kullanman gerekiyor. 

İçgüdülerinle hareket edersen, maddi konularda öğeneceklerin geleceğini garanti altına almanı sağlayabilir. Tabii her duyduğuna inanmamalı ve aceleci davranmamalısın. Dikkatli ve planlı hareket ederek, belki de bir süredir düşündüğün o büyük hamleyi yapabilir ve rakiplerini göz açıp kapayana kadar eleyebilirsin. Unutma bazı açıklar, kirli rekabeti bitiren ve doğru tarafın kazanmasını sağlayan sırlar gibidir. 

Biraz da aşk konuşalım mı? Aşk hayatına gelirsek bugünden itibaren partnerin ile arandaki bağları daha da güçlendireceğin bir döneme giriyorsun. Güç savaşları yerine, karşılıklı anlayış ve empati bu dönemde ön planda olmalı. İlişkini daha da sağlamlaştıracak bu durum, sana huzur ve mutluluk getirecektir. Ama bekarsan, bu dönemde kalbini çalacak ve ruhuna dokunacak biriyle tanışabilirsin. Bu kişi, enerjisiyle seni etkileyebilir ve hayatına yeni bir renk katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın