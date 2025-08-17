Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün hava değişimlerinin etkisi altında olabilirsin. Bu durum, senin gibi güçlü ve kararlı bir burcun bile hassaslaşmasına neden olabilir. Özellikle hafif üşütmelere karşı dikkatli olmanı öneririz.

Havalar sıcak diye bu uyarımızı göz ardı etme! Belki bir kupa ılık bitki çayı tam da bu durum için biçilmiş kaftan olacaktır. Çayını yudumlarken hem vücut ısını dengede tutacak hem de rahatlamanı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, gün içinde bol su içmeyi de ihmal etme. Su, vücudunun doğru çalışmasını sağlar ve zihinsel keskinliğini korumana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…