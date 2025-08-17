onedio
Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 18 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 18 Ağustos Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 18 Ağustos Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftaya güçlü bir enerji ve harekete hazır bir motivasyon ile başlıyorsun! Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açıdan aldığın güç ile zihinsel hızın ve karar verme kabiliyetin doruk noktasına çıkıyor. Bu da özellikle iş hayatında ani kararlar alman gereken durumlarla karşılaştığında seni rakiplerinin önüne geçiriyor. Ancak daha da önemlisi harekete geçmeye hazır olduğun için başarıya her zamankinden çok daha fazla yaklaşıyorsun. 

Mesela bir toplantıda söz hakkı aldığında, herkesin kafasındaki sis perdesini dağıtacak, net ve çözüm odaklı bir lider olarak iş arkadaşların arasında parlayacaksın. Uzun zamandır aklında dolanan bir iş fikrini hayata geçirmek için gereken cesaret ve enerjiyi de bugün yüreğinde hissedeceksin. Eğer gününü planlı ve hedef odaklı geçirirsen, attığın adımların etkisi önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatında bugün, duygularını saklamak yerine, onları doğrudan ifade etmek seni bir adım öne çıkaracak. Belki hoşlandığın kişiye bir mesaj atabilir, belki de sevgilinle geleceğe dair ciddi ve derin konuşmalar yapabilirsin. Merkür ile Mars'tan aldığın güçle iletişim enerjin tavan yapabilir. Bu yüzden kelimelerinin karşı tarafta yarattığı etki çok daha güçlü ve tabii etkileyici olacaktır. Bugün söylediklerin, ilişkinin gidişatını belki de tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü adeta seninle iş birliği yapıyor. Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açının enerjisinden olsa gerek, iş hayatında harekete geçme arzun da ikna yeteneğin de artırıyor. Özellikle finansal konularda hızlı düşünme ve hareket etme yeteneğinle, belki de çok önemli bir kazanç fırsatını yakalayabilirsin. 

Söz konusu bir anlaşma fırsatı ya da güçlü bir iş teklifi olduğunda, lehine olacak şekilde şartları çevirebilecek doğru sözcükleri bulmakta hiç zorlanmayacaksın. İş yerinde bugün, rekabetçi ancak yapıcı tavrınla öne çıkacak, çözülmesi gereken bir durum varsa, hiç vakit kaybetmeden harekete geçmelisin. Çünkü bugün, söylediğin her kelime, yeni bir kapıyı aralamanı sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün karşılıklı anlayış ve cesur konuşmaların ön plana çıkacak! İşte bu noktada, Merkür ile Mars'ın da etkisiyle partnerinle belki de uzun zamandır konuşmaktan çekindiğin bir konuyu gündeme getirebilirsin. Böylece aranızdaki güveni daha da pekiştirebilirsin. Ama esas bombayı bekar Boğa burçları patlatıyor! Eski aşkla girilen bir diyalog, ansızın seni nikah masasına taşıyabilir. Geçmiş geleceği yönlendirebilir... Ona bir şans daha vermeye hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün seni, enerji dolu bir atmosfer bekliyor. Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, seni adeta bir spor otomobilin turbo modunda hissettirecek. Zihinsel kapasiten ve stratejik düşünme yeteneğin, bugün iş hayatında karşına çıkan her fırsatı kusursuz bir şekilde değerlendirmeni sağlayacak.

Sunumlar, görüşmeler ve ani karar gerektiren durumlar, senin zekan ve hızlı düşünme yeteneğin sayesinde adeta çocuk oyuncağına dönecek. Fikirlerin, bugün herkesin dikkatini çekecek ve seni ön plana çıkaracak. Gün içinde gelebilecek bir haber, uzun zamandır hayalini kurduğun bir projeye dahil olma şansını yakalamanı sağlayabilir. Ayrıca, bugün başkalarının çözemediği sorunlara pratik çözümler üretme yeteneğin de ön plana çıkacak. Hedeflerin konusunda netleşmek, geleceğini şekillendirecek! 

Hadi biraz da aşk konuşalım... Aşk hayatında ise bugün, tutkulu ve dinamik bir atmosfer seni bekliyor. Hoşlandığın kişiye attığın bir mesaj, onda derin ve kalıcı bir izlenim bırakabilir. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen partnerinle birlikte heyecan verici bir plan yapabilir ya da yeni bir hobiye adım atabilir. Merkür ile Mars'ın etkisiyle ilişkine yeni bir soluk getirecek heyecanlara atılmaya hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün güçlü bir enerji patlaması yaşayabilirsin! Çünkü Merkür ve Mars arasındaki altmışlık açının etkisi seni iş hayatında bir hızına hız katıyor. Gününü planlarken, satranç ustası gibi stratejik düşünecek, gereksiz ayrıntıları bir kenara bırakıp doğrudan sonuca ulaşmanın en hızlı yolunu bulacaksın.

Ofiste, çalışma arkadaşlarından biri senin bilgelik dolu fikirlerine başvurabilir ve sen de pratik çözümlerle onları şaşırtabilirsin. Finansal konularda ise hızlı düşünme ve karar verme yeteneğin bugün sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Şansını doğru değerlendirdiğinde, cebindeki parayı katlama olasılığın oldukça yüksek.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatında ise bugün duyguların ve mantığın arasında bir denge kurmayı başaracaksın. Partnerinle birlikte geleceğe yönelik somut adımlar atabilir, aranızdaki iletişimi güçlendirecek net ve anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Merkür ile Mars'ın etkisi altında ama henüz aşkı bulamayan bir Yengeç burcuysan, bugün anlık heveslere kapılabilirsin. Yüzeysel bağlar, derinliği olmayan yakınlaşmalar ve dürtüsel ilişkiler sana heyecan verebilir. Galiba haftaya biraz çapkın başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak! Gökyüzündeki Merkür ile Mars altmışlığı, senin gibi asil ve güçlü bir burca, hem iş hem de özel yaşamında söz sahibi olma gücü veriyor. Yani bir kez daha tüm ışıklar üzerinde olacak! 

İş hayatında, özellikle sunumlar, toplantılar ve görüşmelerde kelimelerinle büyüleyeceksin. Liderlik özelliğinin yanı sıra, kararlı ve net konuşmalarınla çevrendeki insanlara güven aşılayacaksın. Belki de yeni bir iş girişimi planlıyorsundur, belki bir ortaklık düşünüyorsundur ya da belki de yarım kalmış bir projen vardır. İşte bugün, bu hedeflerine ulaşmak için hızla ilerleyebileceğin adımları atabilirsin. Hatta rekabetin yoğun olduğu bir ortamda bile, kendini fark ettirecek ve öne çıkacaksın.

Gelelim aşka... Özel yaşamında ise bugün tutku ve samimiyet ön planda olacak. Partnerinle belki de uzun zamandır konuşmak istediğin bir konuyu bugün gündeme getirebilirsin. Bu konuşma, ilişkinde yeni bir sayfa açabilir. Galiba Merkür ile Mars'ın etkisiyle kendini ona bırakacaksın... Tabii eğer bekar bir Aslan burcuysan, sosyal çevrede başlayacak bir sohbet, belki de kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Bugün, cesaretin ve samimiyetinle kalbinin kapılarını sonuna kadar açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün rakiplerini geride bırakabilirsin! Merkür ve Mars'ın birbirleriyle uyumlu bir altmışlık oluşturmasıyla birlikte zekan ve hızınla ön plana çıkacaksın. Bu enerji, sana hızlı düşünme ve kararlılık gibi önemli yetenekler kazandıracak. İş hayatında, bu sayede detayları kaçırmadan, her bir noktayı dikkatle değerlendirebileceksin. Çözüm odaklı yaklaşımın ve kararlı tavrın, seni diğerlerinin bir adım önüne taşıyacak. 

İşte tam da bu noktada güçlü bir bir iş birliği, yeni bir teklif ya da bir proje gündeme gelebilir. Bu süreçte göstereceğin kararlılık, çevrendekilerin takdirini kazanacak. Aynı zamanda sektörde fark yaratacak güçlü atılımlar yapmana da olanak sağlayacak. Ayrıca, iş arkadaşlarının fikirleri, desteği ve zor bir durumda gösterdiğin pratik yaklaşımlardan ilham da alabilirsin.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise mantıklı düşünce tarzın ve samimi iletişim kurma şeklin bugünün anahtarları olacak. Partnerinle aranda uzun zamandır konuşulmayan bir konu, bugün nihayet açıklığa kavuşabilir. Yani, eteğindeki taşları dökmenin zamanı geldi! Öte yandan eğer bekar bir Başak burcuysan, sosyal medyada veya bir arkadaş ortamında tanıştıkları biriyle sıcak bir iletişim başlatabilirler. Merkür ile Mars'ın güçlü çekimi seni aşka davet ediyor olabilir. Bu aşamada net konuşmalar ve karşılıklı anlayış, duygusal bağlarını hızla güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Gökyüzünü enerjisi ile saran Merkür ile Mars altmışlığı, iş hayatında adeta bir strateji ustası gibi hareket etmene olanak sağlıyor. Karar verme sürecinde zorlandığın konulara bugün kristal berraklığındaki bir gözlükle bakabilir, sonuç odaklı bir şekilde hızla ilerleyebilirsin. Özellikle ekip çalışmalarında, iş ortaklıklarında veya müşteri ilişkilerinde, kelimelerin adeta sihirli bir değnek gibi seni bir adım öne taşıyacak.

Bugün iş ortamında parlayan enerjin, gelecekte daha büyük sorumluluklar almanın kapılarını aralayabilir. İşte bu enerji, senin adeta bir lider gibi öne çıkmanı sağlayacak ve etrafındakilerin sana olan güvenini arttıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün dengeli ve dürüst bir iletişim senin kozun olacak. Partnerinle ortak hedefler üzerine yapacağın konuşmalar, Merkür ile Mars'ın da etkisiyle ilişkinizi adeta çelikten bir zırh gibi güçlendirebilir. Gelelim bekar Terazi burçlarına! Bugün tanışacağın biriyle ilk sohbetten itibaren güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Cesur ve samimi cümlelerin, kalbin kapılarını sonuna kadar aralayabileceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için enerjik bir gün olacak! Gökyüzünde Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, sana adeta bir süper güç veriyor: Kararlı ve etkili bir iletişim yeteneği. İş hayatında, özellikle kriz anlarında soğukkanlılığını koruyarak, net ve etkili sözlerinle hem yöneticilerin hem de iş arkadaşlarının güvenini tazeleyeceksin.

Belki de hiç beklenmedik bir görev ya da teklif alacaksın. Tam da bu noktada Mars'tan aldığın güç ile hızlı düşünme yeteneğin ve kararlılığınla doğru adımı atarsan, bu durumu uzun vadeli bir kazanca dönüştürebilirsin. Ayrıca, bugün rakiplerin karşısında fikrini savunma cesaretinle de öne geçebilirsin! Korkma, ses ver! 

Bakalım, aşka hazır mısın? Aşk hayatına gelirsek, bugün duygularını açıkça ifade etmek, ilişkinin geleceği için belirleyici olabilir. Partnerinle aranda güçlü bir bağ kurmak için cesur konuşmalar yapabilirsin. Bu, hem ilişkini güçlendirecek hem de aranızdaki bağı daha da sağlamlaştıracaktır. Merkür ile Mars'ın enerjisiyle dolan bekar Akrepler içinse bugün sosyal ortamda başlayacak yoğun bir sohbet, kısa sürede derinleşebilir. İletişimdeki açıklığın, duygusal derinliği de beraberinde getireceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün hayatını değiştirecek önemli gelişmeler kapını çalacak. Merkür ile Mars'ın arasındaki altmışlık açının etkisi enerjini ve hızını artıracak. İşte bu sayede iş hayatında adeta fırtına estirecek, yeri yerinden oynatacaksın. Yeni fikirlerini hayata geçirme, yarım kalan projelerini tamamlama ve rekabetçi iş ortamında kendini göstermenin tam zamanı! 

Özellikle uluslararası işler, eğitim veya medya sektöründe çalışıyorsan, karşı konulamaz bir fırsatın kapını çalabilir. Ancak unutmamalısın ki bu enerjiyi planlı ve dikkatli bir şekilde kullanmak, haftanın geri kalanında da olumlu bir ivme yakalamanı sağlar. Rüzgar gibi esmek, güç ve para kazanmak istiyorsan istikrarlı bir şekilde ilerle! 

Peki, bugün aşk var mı? Bugün coşkulu ve samimi konuşmalar söz konusu olacak. Merkür ile Mars'ın altmışlık açısından ilham alarak partnerinle geleceğe yönelik heyecan verici planlar yapacaksın. Belki de birlikte yeni bir deneyime adım atabilir ve ilişkinizi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Bekar Yay burçlarını da aynı sıcaklık ve samimiyet bekliyor bugün! Heyecan dolu anlara hazır ol, çünkü hiç beklemediğin bir ortamda karşılaşacağın bir kişi, seni kısa sürede etkileyebilir. Kalbini fethedecek bu kişi ile uzun soluklu bir aşk yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren kazanmaya başlayacaksın! Merkür ile Mars arasında oluşan altmışlık açının etkisiyle iş hayatında adeta bir satranç ustası gibi stratejik hamleler yapacaksın. Bu enerji sayesinde maddi konularla ilgili kararlarını netleştirebilir, yatırım ya da ortaklık konularında hızlı ve isabetli hamleler yapabilirsin.

Tam da bu noktada bir projenin başına geçmek ya da bir ekibi yönetmek gibi zorlu bir görevi üstlenmek için gereken kararlılık ve cesaret, bugün seninle olacak. İnsanların sana olan hayranlığı ve senden ilham almaları, kariyer basamaklarını adeta uçarak çıkmanı sağlayabilir. Başarıya giden yolda emin adımlarla yürüyorsun, haftaya bu güçlü enerji ile başla yolun açık! 

Havada aşk kokusu var! Partnerinle gelecek planların, maddi durumun veya yaşam düzenin hakkında açık ve net konuşmalar yapmanın tam zamanı. Zira, Merkür ile Mars'ın olumlu açılanmasıyla ilişkinin yönünü belirleyeceksin. Tabii eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bugün ciddi bir ilişki arayışında olabilirsin. Tatlı bir tesadüf seni bulabilir ve bu karşılaşma, hayatının aşkı olabilir! Kararlı ve dürüst tavrın, duygusal bağının temelini sağlamlaştıracak ve ilişkini daha da güçlü kılacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendini göstermelisin! Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açının etkisi altındayken özellikle de iş hayatında sözlerinin gücüne güvenmelisin. Güçlü ve etkileyici bir enerji ile dolduğun bugün senin için adeta bir hediyeye dönüşmek üzere. Zira bugün, iş ilişkilerinde açık ve etkili bir iletişim yeteneğiyle donanmışsın. 

İşte tam da bu noktada ortak projelerde liderliği üstlenme, düşüncelerini açıkça ifade etme ve insanları etkileyip ikna etme yeteneklerin zirveye ulaşabilir. Bu yüzden, yeni anlaşmalar ya da iş birlikleri gündeminde olabilir. Bu süreçte hızla harekete geçmek, sana büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yani, rekabette öne geçmek ve kariyerinin seyrini değiştirmek istiyorsan, kendini göstermenin zamanı geldi.

Gelelim aşka... Bugünün enerjisi ile hayatında adeta romantik rüzgarlar esiyor. Partnerinle fikir alışverişleri yaparak, ilişkine yeni bir enerji katabilirsin. Zira Merkür ile Mars'ın etkileyici enerjisi, ilişkini daha da güçlendirecek ve birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Tabii eğer bekar bir Kova burcuysan, dikkat etmelisin! Çünkü bugün, zihinsel olarak seni etkileyen biriyle tanışabilirsin. Ortak ilgi alanları üzerine kurulan sohbetler, duygusal çekimini artırabilir. Kim bilir, belki de bugün hayatının aşkıyla karşılaşacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sana özel bir enerji akışı var. Tam da bu noktada, Merkür ve Mars'ın olumlu etkileşimi, iş hayatında seni daha kararlı ve üretken bir hale getiriyor. Günlük işlerini hızla tamamlamanı sağlayacak bir enerjiye sahipsin. Uzun süredir ertelediğin görevlerin üstesinden gelmek için ideal bir güne başlıyorsun. 

Haftanın ilk gününde bu enerjiyle daha fazlasını yapabileceğin de aşikar! Mesela çalışma ortamında karşılaştığın bir sorunu, tatlı ama net bir dille çözme yeteneğine sahipsin. Bugün attığın adımlar, gelecekte sana hem huzur hem de prestij getirecektir. Bu yüzden her zamankinden daha girişken ve çözüm odaklı olmalısın. Daha aktif ve hareketli adımlar atarak iş hayatında parıldayan bir yıldız olmaya hazır mısın?

Biraz da aşktan konuşalım... Bugün duygularını ifade etmekten çekinmeyeceksin! İşte bu noktada, partnerinle aranızdaki bağı güçlendirecek samimi konuşmalar yapabilirsin. Merkür ile Mars'ın güçlü çekimiyle duygularını açıkça ifade etmeye başlayacaksın. Bu da ilişkine yeni bir boyut ve samimiyet kazandıcak. Bekar Balıklar için ise hoş tesadüflerle dolu bir gün olacak. Bir yabancı ile kuracağın ilk iletişim çok sıcak ve içten gelebilir. Sözcüklerin kalplere dokunduğu, aşkın ve sevginin etrafını sardığı bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

