Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Ay ve Jüpiter'in gökyüzünde dansı, kariyerindeki hızını artırabilir. Uzun zamandır rafa kaldırdığın bir proje, bugün hiç beklemediğin bir anda gündeme gelebilir. Dahası, üst düzey yöneticilerin dikkatini çekebilir.

Öte yandan güne yoğun bir programla başlaman gerekecek. Ancak bu hızlı tempo seni yıldırmayacak, aksine daha da motive edecek. Tam da bu noktada çevrendeki insanlar enerjinden ve yaratıcı fikirlerinden bir hayli etkilenebilir, hatta bazı iş arkadaşların tavsiyelerini almak üzere sana danışmak isteyebilirler. Bu durum, yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirebilir; özellikle uluslararası projeler ya da eğitimle ilgili alanlarda kapılar senin için aralanıyor. Bu süreçte kendi fikirlerini savunurken, net ve diplomatik olman ise sana ekstra puan kazandırabilir.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise bugün, duygusal atmosferde tatlı tartışmalar tansiyonu artırabilir. Eski bir tanıdıkla beklenmedik bir karşılaşma, partnerinin dikkatini çekebilir ve küçük bir kıskançlık krizi söz konusu olabilir. Ay ile Jüpiter'in ihtişamına kapılıp bu durumu büyütmeden çözmen ve ilişkinin dengesini koruman ise bir hayli önemli. Unutma, her şeyin çözümü sevgi ve anlayışla mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…