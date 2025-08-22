onedio
23 Ağustos Cumartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ağustos Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Başak burcunda bir Yeni Ay beliriyor. Bu Yeni Ay, günlük alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmen gerektiğini fısıldıyor. Böylece enerjin tavan yapıyor ve dünyayı fethetmeye hazır olduğunu hissediyorsun adeta. Ancak bu süreçte beslenme düzenini göz ardı etmemen oldukça önemli.

Başak burcundaki Yeni Ay'ın etkisi altındayken, mide ve sindirim sistemin biraz daha hassaslaşabilir. Bu nedenle, ağır yiyeceklerden uzak durmanı öneriyoruz. Belki de bu dönem, daha hafif ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yönelmek için harika bir fırsat olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
