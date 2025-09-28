29 Eylül - 5 Ekim Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta Mars ve Sirius'un gökyüzünde buluşması, enerjini tavan yaptırıyor. Hem bedenen hem de zihnen kendini daha güçlü ve motive hissediyorsun. Ancak unutma, her şeyin fazlası zarar. Bu enerjini kontrollü kullanmaya özen göster, yoksa kaslarını zorlayabilir ve kendini yıpratabilirsin.

Öte yandan hafta sonuna doğru Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün etkileşimi, duygusal hassasiyetini artırabilir. Bu dönemde kendini biraz hassas ve duygusal hissedebilirsin. Ancak endişelenme, meditasyon yaparak, hafif bir müzik dinleyerek veya sıcak bir banyo yaparak enerjini toparlayabilir ve kendini daha iyi hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…