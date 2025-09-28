29 Eylül - 5 Ekim Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftaya Mars ile Sirius'un kozmik dansıyla başlıyoruz. Bu kavuşum, iş ve kariyer hayatında enerjini zirveye tırmandırıyor. Yeni fikirlerin parlaması, projelerde liderliği eline alman ve yaratıcı çözümler üretmen için enerji depoların tamamen dolu. Çevrendeki insanlar bu enerjini ve vizyonunu fark etmeye başlayacak ve seni desteklemek için yanında olacaklar. Yani bu hafta, kariyer hayatında adeta bir yıldız gibi parlayacaksın!

Hafta ortasında ise Güneş ile Plüton'un gökyüzünde yaptığı kare dansı, iş hayatında ve projelerinde bazı değişiklikler yapman gerektiğini işaret ediyor. Kontrol edemediğin durumlar seni biraz zorlayabilir, ama unutma ki her zorluk, seni daha güçlü ve deneyimli kılıyor. Esnek ve stratejik yaklaşımın sayesinde, beklenmedik değişiklikleri bile avantaja çevirebilirsin. Yani bu hafta, hayatın sana attığı her topu çevik bir kaplan gibi yakalayacaksın!

Sıra geldi aşka! Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, kalbinin derinliklerinde saklı kalmış bazı duyguları yeniden gündeme getirebilir. Belki eski bir aşk, belki de tamamlanmamış bir bağ... Bu hafta kalbinin hangi yöne akacağını belirleyecek olan bu duygular olacak. Kendi duygularını anlaman ve seçim yapman için en uygun dönemdesin. Yani bu hafta, aşk hayatında kendi duygularının rehberliğinde bir yolculuğa çıkacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…