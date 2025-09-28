onedio
29 Eylül - 5 Ekim Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Mars'ın enerjik ritmi ve Sirius'un ışıltısıyla başlıyoruz. Bu iki kozmik güç, seninle bir dansa başlıyor ve bu dans, iş hayatındaki enerjini adeta zirveye çıkarıyor. Yeni fikirlerin bir bir parlamaya başlıyor, projelerde liderlik etme konusunda kendine olan güvenin artıyor ve yaratıcı çözümler üretme konusunda enerji depoların tamamen dolu hale geliyor. Yani bu hafta, kariyer hayatında adeta bir yıldız gibi parlayacaksın, tüm gözler senin üzerinde olacak!

Hafta ortasına geldiğimiz ise Güneş ile Plüton'un kare açısı, iş hayatında ve projelerinde değişiklikler yapman gerektiğini müjdeleyecek. Ama tabii bu arada kontrol edemediğin durumlar seni biraz zorlayabilir. Bu süreçte, esnek ve stratejik yaklaşımlarınla beklenmedik değişiklikleri bile avantaja çevirebilirsin. Şimdi hayatın sana attığı her topu çevik bir kaplan gibi yaklamanın tam sırası. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

