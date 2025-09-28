onedio
29 Eylül - 5 Ekim Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, savaşçı gezegen Mars'ın, gökyüzünün en parlak yıldızlarından Sirius ile eşleşmesi, içindeki enerjiyi ve hareket arzusunu kabartıyor. Bu enerji dalgası, iş hayatında karşına çıkan fırsatları daha cesur ve kararlı bir şekilde kucaklama gücü veriyor. Bu durum, adeta bir roketin hızıyla yükselmene yardımcı olacak. İçindeki rekabet ruhu, bu süreçte seni bir yıldız gibi parlatmaya yetecek. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş’in Uranüs ile gergin bir kare yapması, iş yaşamında beklenmedik değişikliklerin habercisi olabilir. Çalışma düzeninde, üzerinde emek verdiğin projelerde ya da birlikte çalıştığın kişilerle arandaki ilişkilerde sürpriz gelişmeler seni bekliyor gibi görünüyor. Ancak unutma, bu süreçte her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, değişim rüzgarlarına uyum sağlamak daha yararına olacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

