29 Eylül - 5 Ekim Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Sirius ile kavuşumu, seni harekete geçiriyor. Sıkı dur; iş hayatında karşına çıkan fırsatları daha cesur, daha kararlı bir şekilde kucaklama enerjisi seni sarıyor. Bu enerjiyle çevrende yer alan güçlü insanlarla daha fazla temas kurabilir, kariyerinde adeta roket hızıyla yükselişe geçebilirsin. İçindeki rekabet ruhu, bu süreçte seni yıldız gibi parlatmaya yetecek.

Hafta ortasında ise Güneş’in Uranüs ile yaptığı hafifçe gergin kare, iş yaşamına beklenmedik değişiklikleri beraberinde getirebilir. Çalışma düzeninde, üzerinde çalıştığın projelerde ya da birlikte yol aldığın insanlarla arandaki ilişkilerinde sürpriz gelişmeler kapıda. Ancak unutma, bu süreçte kontrolü sıkı sıkıya elinde tutmaktan ziyade, akışa uyum sağlamak yararına olacaktır.

Aşk hayatında ise Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün romantik kavuşumu, geçmişten gelen bir ilişkinin izlerini yeniden gündeme taşıyabilir. Belki eski bir sevgiliyle karşılaşabilir, belki de tamamlanmamış bir duygunun yeniden canlandığını hissedebilirsin. Ancak bu sefer kalbin, sana daha net, daha keskin bir cevap verecek. Bu kez aşkınız bambaşka olacak... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

