29 Eylül - 5 Ekim Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu bir başlangıç yapmanı bekliyoruz! Çünkü Mars ve Sirius'un kavuşumu nedeniyle tempom biraz daha artıyor. Aman dikkat bu durum kaslarını ve eklemlerini biraz hassaslaştırabilir. Bu yüzden, spor ve hareketlerinde aşırıya kaçmamaya özen göstermelisin. Isınma ve esneme egzersizlerini ihmal etmemen, bu hassasiyeti en aza indirecektir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihinsel yorgunluk hissi artabilir. Bu durumu ise kısa meditasyonlar veya nefes egzersizleriyle kontrol altına alabilirsin. Bedenine ve ruhuna özen göster! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…