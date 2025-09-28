onedio
29 Eylül - 5 Ekim Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Eylül - 5 Ekim haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu bir başlangıç yapmanı bekliyoruz! Çünkü Mars ve Sirius'un kavuşumu nedeniyle tempom biraz daha artıyor. Aman dikkat bu durum kaslarını ve eklemlerini biraz hassaslaştırabilir. Bu yüzden, spor ve hareketlerinde aşırıya kaçmamaya özen göstermelisin. Isınma ve esneme egzersizlerini ihmal etmemen, bu hassasiyeti en aza indirecektir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihinsel yorgunluk hissi artabilir. Bu durumu ise kısa meditasyonlar veya nefes egzersizleriyle kontrol altına alabilirsin. Bedenine ve ruhuna özen göster! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

