29 Eylül - 5 Ekim Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta romantizmin ve aşkın gezegeni Venüs ile kadersel etkileri olan Güney Ay Düğümü'nün mistik bir kavuşuma imza atıyor. Yani bu süreçte, geçmişten kalan bir ilişkin tozlu raflarından yeniden hayatına girebilir. Eski bir aşkla karşılaşabilirsin. Üstelik belki bir kahve dükkanında, belki en beklenmedik bir anda ve hayya belki de tamamen sanal bir ortamda aşk bir tesadüfü beraberinde getirebilir.

Bu dönemde, tamamlanmamış bir duygu ve aşk hikayesi yeniden canlanabilir kalbinde. Belki de bir zamanlar adını bile anmakta zorlandığın, ama artık yüzleşmeye hazır olduğun bir duygusal bağ... Ancak bu sefer, kalbin sana daha net, daha keskin bir cevap verecek. Artık geçmiş ya da gelecek tek odak noktan olacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
