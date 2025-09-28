29 Eylül - 5 Ekim Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta romantizmin ve aşkın gezegeni Venüs ile kadersel etkileri olan Güney Ay Düğümü'nün mistik bir kavuşuma imza atıyor. Yani bu süreçte, geçmişten kalan bir ilişkin tozlu raflarından yeniden hayatına girebilir. Eski bir aşkla karşılaşabilirsin. Üstelik belki bir kahve dükkanında, belki en beklenmedik bir anda ve hayya belki de tamamen sanal bir ortamda aşk bir tesadüfü beraberinde getirebilir.

Bu dönemde, tamamlanmamış bir duygu ve aşk hikayesi yeniden canlanabilir kalbinde. Belki de bir zamanlar adını bile anmakta zorlandığın, ama artık yüzleşmeye hazır olduğun bir duygusal bağ... Ancak bu sefer, kalbin sana daha net, daha keskin bir cevap verecek. Artık geçmiş ya da gelecek tek odak noktan olacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…