29 Eylül - 5 Ekim Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde yaşanacak olan Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, kalbinin en derin köşelerinde gizlenmiş olan duygusal hazineyi açığa çıkarabilir. Bu, belki de bir zamanlar kalbini çalan eski bir aşkın anıları olabilir ya da belki de tamamlanmamış, henüz içerisinde bulunduğun bir bağın duygusal yükü...

Bu hafta, kalbinin hangi yöne akacağını belirleyecek olan bu duygular, hayatının merkezinde yer alacak. Kendi duygularını anlama ve onlara göre seçimler yapma konusunda en uygun dönemde olduğunu unutma. Duygularının rehberliğinde, aşk hayatında yeni bir yolculuğa çıkmaya da hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…