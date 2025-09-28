onedio
29 Eylül - 5 Ekim Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde yaşanacak olan Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, kalbinin en derin köşelerinde gizlenmiş olan duygusal hazineyi açığa çıkarabilir. Bu, belki de bir zamanlar kalbini çalan eski bir aşkın anıları olabilir ya da belki de tamamlanmamış, henüz içerisinde bulunduğun bir bağın duygusal yükü...

Bu hafta, kalbinin hangi yöne akacağını belirleyecek olan bu duygular, hayatının merkezinde yer alacak. Kendi duygularını anlama ve onlara göre seçimler yapma konusunda en uygun dönemde olduğunu unutma. Duygularının rehberliğinde, aşk hayatında yeni bir yolculuğa çıkmaya da hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

