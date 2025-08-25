onedio
Yine Kendini Savundu: Kanser Hastası Evre Başak'ı Hedef Haline Getiren Jahrein Açıklama Yaptı

Dilara Bağcı
25.08.2025 - 08:58

Fenomen Evre Başak Clarke, bir süredir kanserle mücade ediyordu. Evre Başak, dün yapılan açıklamaya göre hayatını kaybetti. Kanserle olan mücadelesiyle tanıdığımız Evre Başak'ın vefatı, takipçilerini derinden etkiledi. 

Öte yandan Jahrein ismiyle tanıdığımız Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Evre Başak'ı vefatından önce hedef haline getirmiş ve Evre'nin aslında kanser olmadığını iddia etmişti. Evre Başak'ın vefat haberinin ardından eleştiri okları kendisine yönelen Jahrein, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Kanser hastası Evre Başak Clarke'ın vefatı, takipçilerini derinden üzdü.

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla tanıdığımız Evre Başak, yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. İngiltere'de yaşayan ve bir çocuğu olan Evre Başak'ın verdiği hayat mücadelesi, çoğu kişiye de ilham oldu. Bu süreçte pek çok kişi kendisine destek olmaya çalıştı. 

Fakat üzücü haber geldi ve Evre Başak, kansere verdiği savaşı kaybettiğini açıklamıştı. 24 Ağustos Pazar günü ise Evre Başak'ın X hesabından vefat haberi duyuruldu.

Jahrein ismiyle tanıdığımız Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç ise Evre Başak'ın kanser olduğuna inanmamış ve kendisini dolandırıcılıkla suçlamıştı. Evre Başak'ın yardım toplayıp ortadan kaybolduğunu iddia etmişti. 

Problematik söylemleriyle sık sık gündemimize gelen Jahrein, Evre Başak'ı hedef haline getirdiği için eleştirildi.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz;

Jahrein, eleştirilerin ardından bir açıklama yaparak "Bugüne kadar yediğim linçlerden en teğet geçeni bu oldu." dedi.

'Gram umrumda değil yazıp çizdikleriniz' diyen Jahrein, Evre Başak'ın bazı paylaşımlarını hatırlatarak kendisini bu olayda haklı göstermeye çalıştı.

