Yine Kendini Savundu: Kanser Hastası Evre Başak'ı Hedef Haline Getiren Jahrein Açıklama Yaptı
Fenomen Evre Başak Clarke, bir süredir kanserle mücade ediyordu. Evre Başak, dün yapılan açıklamaya göre hayatını kaybetti. Kanserle olan mücadelesiyle tanıdığımız Evre Başak'ın vefatı, takipçilerini derinden etkiledi.
Öte yandan Jahrein ismiyle tanıdığımız Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Evre Başak'ı vefatından önce hedef haline getirmiş ve Evre'nin aslında kanser olmadığını iddia etmişti. Evre Başak'ın vefat haberinin ardından eleştiri okları kendisine yönelen Jahrein, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
Kanser hastası Evre Başak Clarke'ın vefatı, takipçilerini derinden üzdü.
Jahrein, eleştirilerin ardından bir açıklama yaparak "Bugüne kadar yediğim linçlerden en teğet geçeni bu oldu." dedi.
