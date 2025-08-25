Yine Kendini Savundu: Kanser Hastası Evre Başak'ı Hedef Haline Getiren Jahrein Açıklama Yaptı

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla tanıdığımız Evre Başak, yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. İngiltere'de yaşayan ve bir çocuğu olan Evre Başak'ın verdiği hayat mücadelesi, çoğu kişiye de ilham oldu. Bu süreçte pek çok kişi kendisine destek olmaya çalıştı.

Fakat üzücü haber geldi ve Evre Başak, kansere verdiği savaşı kaybettiğini açıklamıştı. 24 Ağustos Pazar günü ise Evre Başak'ın X hesabından vefat haberi duyuruldu.

Jahrein ismiyle tanıdığımız Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç ise Evre Başak'ın kanser olduğuna inanmamış ve kendisini dolandırıcılıkla suçlamıştı. Evre Başak'ın yardım toplayıp ortadan kaybolduğunu iddia etmişti.

Problematik söylemleriyle sık sık gündemimize gelen Jahrein, Evre Başak'ı hedef haline getirdiği için eleştirildi.