Yine Ege Sinan Vardar Yine Olay: Bodrum’da Gece Kulübünde Kavgaya Karıştı

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Bodrum Yalıkavak'ta geçen Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı bir gece kulübüne arkadaşları ile eğlenmeye giden iş insanı Sinan Vardar kavgaya karıştı.

Karşılıklı söz dalaşı sonrası aniden gelişen kavga sonrası Ege Sinan Vardar hastanelik oldu. Karakolluk olan taraflar olayın basına yansımaması için birbirlerinden şikayetçi olmadı.