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Yine Ege Sinan Vardar Yine Olay: Bodrum’da Gece Kulübünde Kavgaya Karıştı

Yine Ege Sinan Vardar Yine Olay: Bodrum’da Gece Kulübünde Kavgaya Karıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 09:19

Eski Beşiktaş yöneticisi iş insanı Mete Vardar, Beşiktaş’ın kongresinde oğlu Ege Sinan Vardar’a tokat atmış, sonrasında baba ile oğul barışmıştı.

Ege Sinan Vardar’ın bu sefer Muğla’nın Bodrum ilçesinde kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Gece kulübünde yaşanan kavga sonrasında taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Beşiktaş’ın eski yönetici Mete Vardar ile oğlu Ege Sinan Vardar arasında kongrede yaşanan tokat olayı çok konuşulmuştu.

Beşiktaş’ın eski yönetici Mete Vardar ile oğlu Ege Sinan Vardar arasında kongrede yaşanan tokat olayı çok konuşulmuştu.

Eski Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş kongresinde tartışmalı bir harekete imza attı. Sahnede gergin olduğu görülen ve zaman zaman tartışmalara giren Vardar'ı oğlu Ege Sinan Vardar uyarmak istedi. Oğlunun uyarısına sinirlendiği görülen Mete Vardar'ın oğluna attığı tokat ise kameralara yansıdı.

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Ege Sinan Vardar bu sefer gece kulübünde yaşadığı kavga ile gündeme geldi.

Ege Sinan Vardar bu sefer gece kulübünde yaşadığı kavga ile gündeme geldi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Bodrum Yalıkavak'ta geçen Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı bir gece kulübüne arkadaşları ile eğlenmeye giden iş insanı Sinan Vardar kavgaya karıştı. 

Karşılıklı söz dalaşı sonrası aniden gelişen kavga sonrası Ege Sinan Vardar hastanelik oldu. Karakolluk olan taraflar olayın basına yansımaması için birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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