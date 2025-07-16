Yine Ege Sinan Vardar Yine Olay: Bodrum’da Gece Kulübünde Kavgaya Karıştı
Eski Beşiktaş yöneticisi iş insanı Mete Vardar, Beşiktaş’ın kongresinde oğlu Ege Sinan Vardar’a tokat atmış, sonrasında baba ile oğul barışmıştı.
Ege Sinan Vardar’ın bu sefer Muğla’nın Bodrum ilçesinde kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Gece kulübünde yaşanan kavga sonrasında taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Beşiktaş’ın eski yönetici Mete Vardar ile oğlu Ege Sinan Vardar arasında kongrede yaşanan tokat olayı çok konuşulmuştu.
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Ege Sinan Vardar bu sefer gece kulübünde yaşadığı kavga ile gündeme geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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