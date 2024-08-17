Vasiyetini Çoktan Hazırlamış: Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Aydemir Akbaş'ın Son Arzusu Yürek Burktu!

Hürriyet'in haberine göre gece saatlerine hayata veda ederek sevenlerini üzen usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vasiyetini çoktan hazırladığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun son arzusu kedilerine iyi bakılması ve hayatının filminin yapılmaması oldu.

KAYNAK: Hürriyet