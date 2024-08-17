Vasiyetini Çoktan Hazırlamış: Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Aydemir Akbaş'ın Son Arzusu Yürek Burktu!
Vasiyetini Çoktan Hazırlamış: Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Aydemir Akbaş'ın Son Arzusu Yürek Burktu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Hürriyet'in haberine göre gece saatlerine hayata veda ederek sevenlerini üzen usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vasiyetini çoktan hazırladığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun son arzusu kedilerine iyi bakılması ve hayatının filminin yapılmaması oldu.
KAYNAK: Hürriyet
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15 Ağustos günü hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş hakkında İbrahim Tatlıses paylaşımıyla dua istemiş ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
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Kanserle verdiği mücadeleye yenik düşen usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında yeniden yakalandığı hastalık yüzünden hayatını kaybetti.
Vefatından önce verdiği bir röportajda "Daha çok işim var. Yapacak, yazacak çok şeyim, kavga ve hakaret edeceğim çok insan var" ifadelerini kullanan Akbaş sevenlerini derin bir hüzne boğdu.
Hürriyet'in haberine göre Aydemir Akbaş'ın vasiyetini çoktan hazırladığı ortaya çıktı. Hürriyet'e verdiği röportajda, "yaşamayı seviyorum, ölümden çok korkuyorum" şeklinde konuşan ismin son arzusu geride bıraktığı kedilerine iyi bakılması oldu.
Son olarak vasiyetinde hayatının film olarak çekilmemesini isteyen oyuncu "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.." sözlerini kullandı.
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Mevlana nın kahraman olduğuna emin misin?Zira Ahi Evranın ölümünden parmağı var Moğollara yerini Mevlana söylemiştir sıkı bir moğol destekçisidir
Sanata en ufak bi katkısı yoktu.ayrıca film olsa kim giderki
hayatı niye film olsun ki zaten...