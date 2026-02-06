Türkiye’nin En Huzurlu Yerleri Seçildi: İşte 2026’nın Tescilli Sakin Şehirleri

Şehir hayatının karmaşasından yorulup huzur arayanlar için birer sığınak niteliği taşıyan bu ilçeler; sürdürülebilir tarım, temiz enerji ve kültürel mirasın korunması gibi pek çok zorlu sınavdan geçerek 'sakin' unvanını kazandı. Modern dünyanın getirdiği hızlı tüketim alışkanlıklarına karşı geleneksel yapısını muhafaza eden bu bölgeler, artık dünya çapında tescilli birer yaşam alanı olarak kabul ediliyor.

Listenin en dikkat çekici üyelerinden biri olan Bursa’nın tarihi ilçesi İznik, göl kıyısındaki doğal yaşamı ve binlerce yıllık geçmişiyle Marmara Bölgesi’nin tek temsilcisi olarak öne çıktı. Yerel üreticinin desteklendiği ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği ilçede, tarihi eserlerin orijinalliğinin korunması uluslararası heyetler tarafından büyük takdir topladı.

İznik ile birlikte Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bu prestijli unvana sahip olan diğer önemli merkezler ise şunlardır:

Marmara Bölgesi: Çanakkale’nin doğasıyla ünlü Gökçeada, Kırklareli’nin Vize ve Tekirdağ’ın sahil şeridiyle bilinen Şarköy ilçeleri.

Ege Bölgesi: İzmir’in turistik noktaları Seferihisar ve Foça, Aydın’ın Yenipazar ilçesi ile Muğla’nın huzur durakları Akyaka ve Köyceğiz; ayrıca Denizli’den Çameli.

Karadeniz ve Kuzey Anadolu: Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, Sinop Gerze, Kastamonu Daday ve dünya mirası Safranbolu.

İç Anadolu: Ankara’nın kırsal mimarisini koruyan Güdül ilçesi ile Bolu’nun tarihi evleriyle ünlü Göynük ve Mudurnu bölgeleri.

Akdeniz Bölgesi: Isparta’nın göller yöresindeki Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri ile Antalya’nın doğa harikaları Finike, Demre ve İbradı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa’nın su altındaki tarihiyle bilinen Halfeti, Erzincan Kemaliye, Malatya Arapgir, Bitlis Ahlat ve Erzurum Uzundere.

Bu ilçeler, sadece birer turizm rotası olmanın ötesinde, insan odaklı şehircilik anlayışının en canlı örnekleri olarak görülüyor. Gürültü kirliliğinin en aza indirildiği, yerel el sanatlarının ve mutfağın yaşatıldığı bu yerleşim yerlerinde, geleceğin şehirleşme modelleri bugünden hayat buluyor.