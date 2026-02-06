onedio
İsimlerinin Verilme Hikayelerini Paylaşan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
06.02.2026 - 10:13

Aileye yeni bir üye gelmesi bekleniyorsa işin en çetrefilli kısımlarından biri de isim koyma meselesi olabiliyor. Ömür boyu çağrılacağınız isme karar verilmesinde de aile büyüklerinin fikirlerinden, o günkü popüler isimlere, ideolojik mesajlara veya tamamen modaya uyulabiliyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden isim verilme hikayelerini istedi.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Bazı mizahi yorumlar olsa da...

twitter.com

Kimileri açıkça anlattı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
