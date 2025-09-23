onedio
Türkiye'de Geçirdiği Klasik Bir Günde Duyduğu Sesleri Paylaşan Turist

Türkiye'de Geçirdiği Klasik Bir Günde Duyduğu Sesleri Paylaşan Turist

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
23.09.2025 - 12:47

Yurt dışına gittiğinizde, hem o ülkeyle hem de kendi ülkenizle ilgili fark ettiğiniz bazı durumlar olabilir. Ülkemize gelen turistlerin paylaştığı videolarda bunu sıklıkla görebiliyoruz. Kimilerine sokak lezzetlerimiz, kimilerine temizlik anlayışımız, kimilerine de konuşmalarımız garip geliyor. Instagram'daki bir içerik üreticisi de bu kez Türkiye'deki sıradan bir günün seslerini paylaştı. 

Eminiz bu videoda yer alan sesleri siz de her zaman duyuyorsunuz ama duyduğunuzun farkında bile değilsiniz! :)

Kaynak: Instagram / daffyakdo

Buradan izleyebilirsiniz;

Kedi sesleriyle başlayıp martı sesleriyle biten klasik bir gün.

İçerik üreticisine göre, Türkiye'de klasik bir gün kedi kavgalarının sesiyle başlıyor. Ardından ezan sesi ve inşaat işçilerinin sesi geliyor. Sokak satıcıları zaten gün içerisinde eksik olmuyor. Okul çıkışında ise hem çocuk sesleri hem de trafiğin sesi artıyor. Tam gece oldu, artık rahatız dediğinizde ise arabada yüksek sesle müzik dinleyenler ve kahkaha atan martılar çıkıyor meydana :)

Sizin de bu listeye eklenmesini önerdiğiniz bir ses var mıdır?

