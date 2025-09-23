Türkiye'de Geçirdiği Klasik Bir Günde Duyduğu Sesleri Paylaşan Turist

Yurt dışına gittiğinizde, hem o ülkeyle hem de kendi ülkenizle ilgili fark ettiğiniz bazı durumlar olabilir. Ülkemize gelen turistlerin paylaştığı videolarda bunu sıklıkla görebiliyoruz. Kimilerine sokak lezzetlerimiz, kimilerine temizlik anlayışımız, kimilerine de konuşmalarımız garip geliyor. Instagram'daki bir içerik üreticisi de bu kez Türkiye'deki sıradan bir günün seslerini paylaştı.

Eminiz bu videoda yer alan sesleri siz de her zaman duyuyorsunuz ama duyduğunuzun farkında bile değilsiniz! :)

Kaynak: Instagram / daffyakdo