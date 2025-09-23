onedio
Saint-Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri, Üniversiteyi Nerede ve Hangi Bölümde Okumak İstediklerini Açıkladı

Saint-Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri, Üniversiteyi Nerede ve Hangi Bölümde Okumak İstediklerini Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 08:52

Lisans eğitimini iyi bir üniversitede ve iyi bir bölümde almak çoğu öğrencinin hayali. Son zamanlarda ise pek çok kişi yurt dışında eğitim almayı tercih ediyor. Sosyal medyada yayılan videolarda, öğrencilerin genellikle yurt dışını istediğini görüyoruz. Bu kez paylaşılan bir videoda ise Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerine nerede okumak istedikleri soruldu. Öğrenciler, hem gitmek istedikleri ülkeleri hem de okumak istedikleri bölümleri açıkladı.

Kaynak: TikTok / sjterminales155

Buradan izleyebilirsiniz;

Hayaller yüksek, sıkı çalışma gerektiriyor!

Hayaller yüksek, sıkı çalışma gerektiriyor!

Hangi bölümü okumak istediğini açıklayan öğrencilerin hayalleri oldukça yüksek. Bu hayallere ulaşmak için de sıkı bir çalışma gerekiyor. Videoda gördüğümüz üzere öğrenciler de bunu gerçekleştiriyor. Öyle ki bir öğrencinin bu soruyu bile ellerine kitaplarla cevapladığını görüyoruz. 

Tüm hayalleriniz gerçek olsun gençler, başarılar diliyoruz!

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
