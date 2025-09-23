Saint-Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri, Üniversiteyi Nerede ve Hangi Bölümde Okumak İstediklerini Açıkladı

Lisans eğitimini iyi bir üniversitede ve iyi bir bölümde almak çoğu öğrencinin hayali. Son zamanlarda ise pek çok kişi yurt dışında eğitim almayı tercih ediyor. Sosyal medyada yayılan videolarda, öğrencilerin genellikle yurt dışını istediğini görüyoruz. Bu kez paylaşılan bir videoda ise Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerine nerede okumak istedikleri soruldu. Öğrenciler, hem gitmek istedikleri ülkeleri hem de okumak istedikleri bölümleri açıkladı.

Kaynak: TikTok / sjterminales155