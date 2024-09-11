Tren Yollarındaki İşlevsiz Gibi Görünen Taşların Kritik Rolünü Öğrenince Hayrete Düşeceksiniz!

Trenle seyahat ederken ya da bir tren istasyonunda beklerken dikkatimizi çeken şeylerden biri de, rayların etrafındaki taşlardır. Bu taşlar, birer mühendislik harikası gibi görünmese de, aslında demir yolu sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için kritik bir rol oynar. Peki, bu taşların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Gelin anlatıyoruz 👇

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