Market Poşetlerini Taşırken Kendinizi Süper Kahraman Gibi Hissettirecek 12 Efsane Şarkı
Market Poşetlerini Taşırken Kendinizi Süper Kahraman Gibi Hissettirecek 12 Efsane Şarkı
Hani bazen o market poşetlerini taşırken bir anda kendinizi süper kahraman gibi hissedersiniz ya… İşte tam da o anlar için, size enerji verecek, adımlarınızı hızlandıracak şarkılar! Hem poşetleri taşırken motivasyonunuzu artıracak hem de markete kahramanca girmenizi sağlayacak 12 şarkıyı bir araya getirdik.
Hazırsanız, kulaklıkları takın ve poşetleri taşırken süper güçlerinizi keşfedin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ceza - Suspus
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Nazan Öncel - Ben Sokak Kızıyım
3. Sertab Erener - Tek Başıma
4. Atiye feat İskender Paydaş - Yetmez
5. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Yıkılma Sakın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hepsi - Çok Güzelsin
7. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
8. Imagine Dragons - Believer
9. Queen - Another One Bites the Dust
10. Eminem - Till I Collapse
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. AC/DC - Highway to Hell
12. Madcon - Beggin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın