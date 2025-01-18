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Market Poşetlerini Taşırken Kendinizi Süper Kahraman Gibi Hissettirecek 12 Efsane Şarkı

etiket Market Poşetlerini Taşırken Kendinizi Süper Kahraman Gibi Hissettirecek 12 Efsane Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 21:11

Hani bazen o market poşetlerini taşırken bir anda kendinizi süper kahraman gibi hissedersiniz ya… İşte tam da o anlar için, size enerji verecek, adımlarınızı hızlandıracak şarkılar! Hem poşetleri taşırken motivasyonunuzu artıracak hem de markete kahramanca girmenizi sağlayacak 12 şarkıyı bir araya getirdik. 

Hazırsanız, kulaklıkları takın ve poşetleri taşırken süper güçlerinizi keşfedin!

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1. Ceza - Suspus

2. Nazan Öncel - Ben Sokak Kızıyım

3. Sertab Erener - Tek Başıma

4. Atiye feat İskender Paydaş - Yetmez

5. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Yıkılma Sakın

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6. Hepsi - Çok Güzelsin

7. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

8. Imagine Dragons - Believer

9. Queen - Another One Bites the Dust

10. Eminem - Till I Collapse

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11. AC/DC - Highway to Hell

12. Madcon - Beggin

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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