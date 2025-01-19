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Osmanlı'da Adeta Zamanı Durduran Eşref Saati Deyiminin İlginç Hikayesi

Osmanlı'da Adeta Zamanı Durduran Eşref Saati Deyiminin İlginç Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 13:04

“Eşref Saati” deyimi aslında ne anlama geliyor? Osmanlı’dan günümüze gelen bu ifadeyi ne kadar doğru kullanıyoruz? Hikayesini öğrenince çok şaşıracaksınız. Hazırsanız biraz geçmişe uzanıyoruz.

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Bir işi yaparken doğru zamanı beklemenin Osmanlı’da özel bir adı vardı: “Eşref Saati.” Bugün bu deyimi genelde birinden bir şey isteyeceğimiz uygun anı ifade etmek için kullanıyoruz ama aslında bu sözün kökleri çok daha eski.

Bir işi yaparken doğru zamanı beklemenin Osmanlı’da özel bir adı vardı: “Eşref Saati.” Bugün bu deyimi genelde birinden bir şey isteyeceğimiz uygun anı ifade etmek için kullanıyoruz ama aslında bu sözün kökleri çok daha eski.

Osmanlı’da önemli bir iş yapılacak ya da mutlu bir haber duyurulacaksa, bunun için mutlaka uğurlu bir vakit seçilirdi. İşte bu uğurlu vakitlere “Eşref Saati” denirdi.

Osmanlı’da önemli bir iş yapılacak ya da mutlu bir haber duyurulacaksa, bunun için mutlaka uğurlu bir vakit seçilirdi. İşte bu uğurlu vakitlere “Eşref Saati” denirdi.

Hangi zamanın uğurlu olduğuna ise sarayın müneccimleri karar verirdi. Yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini inceleyen müneccimler gökyüzünden işaretler toplar, en uygun anı belirlerdi.

Hangi zamanın uğurlu olduğuna ise sarayın müneccimleri karar verirdi. Yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini inceleyen müneccimler gökyüzünden işaretler toplar, en uygun anı belirlerdi.

“Eşref Saati” geldiğinde işlerin yolunda gideceğine inanılırdı. Peki ya bugün? Artık müneccimlere başvurmasak da deyim günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor.

“Eşref Saati” geldiğinde işlerin yolunda gideceğine inanılırdı. Peki ya bugün? Artık müneccimlere başvurmasak da deyim günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor.
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Mesela huysuz bir arkadaşınıza bir şey sormadan önce onun modunu gözlemlediğiniz o an… Sizce de bazı anlar diğerlerinden daha uğurlu değil mi? Belki de farkında olmadan hepimiz bir “Eşref Saati” bekliyoruzdur. Ne dersiniz?

Mesela huysuz bir arkadaşınıza bir şey sormadan önce onun modunu gözlemlediğiniz o an… Sizce de bazı anlar diğerlerinden daha uğurlu değil mi? Belki de farkında olmadan hepimiz bir “Eşref Saati” bekliyoruzdur. Ne dersiniz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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