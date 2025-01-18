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Oylarınızla 2024'e Damga Vuran Şarkıyı Seçiyoruz!

etiket Oylarınızla 2024'e Damga Vuran Şarkıyı Seçiyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 21:12

2024 bitti, yerine anılar kaldı... Popüler melodiler, dans ettiren ritimler ve duygularımıza tercüman olan sözlerle dolu bir yıl geçirdik. Şimdi senin oylarınla 2024’e damga vuran şarkıyı belirliyoruz!

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