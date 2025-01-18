Oylarınızla 2024'e Damga Vuran Şarkıyı Seçiyoruz!
Oylarınızla 2024'e Damga Vuran Şarkıyı Seçiyoruz!
2024 bitti, yerine anılar kaldı... Popüler melodiler, dans ettiren ritimler ve duygularımıza tercüman olan sözlerle dolu bir yıl geçirdik. Şimdi senin oylarınla 2024’e damga vuran şarkıyı belirliyoruz!
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Sence 2024'e damga vuran şarkı hangisi oldu?
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