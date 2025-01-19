Çılgınlık Seviyene Göre Cesur Adımlarına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Çılgınlık Seviyene Göre Cesur Adımlarına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Hayatta çılgın adımlar atmaktan korkmayanlardan mısın, yoksa her adımını ince eleyip sık dokuyanlardan mı? Çılgınlık seviyeni belirleyip sana cesur adımlarına eşlik edecek bir şarkı öneriyoruz.
Hazırsan, teste başla ve ritmini bul!
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1. Sence senin enerjin bir renk olsa hangisi olurdu?
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2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?
3. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?
4. Bunlar arasından en fazla yapmak istediğin hangisi?
5. Sabah uyandın ve bulunduğun şehirden çok sıkıldığını hissettin. Ani bir kararla seyahate çıkar mısın?
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6. Peki ya diyelim ki birden aşık oldun ve ailen uzakta yaşıyor. Ailene haber vermeden evlenir misin?
7. Peki ya sosyalliğini puanlasan kaç puan verirdin?
8. Evde tek başına kaldığında hangisini yaparsın?
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