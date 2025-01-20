Genetiğin Etkisi Büyük: 20 Yaş Dişi Neden Bazı İnsanlarda Hiç Çıkmıyor?
Genetiğin Etkisi Büyük: 20 Yaş Dişi Neden Bazı İnsanlarda Hiç Çıkmıyor?
Yirmilik dişlerin bize atalarımızdan miras kaldığını biliyor muydunuz? Çeşitli kaynaklar, yirmi yaş dişlerinin gelişimini evrimsel sebeplere bağlıyor. Peki ama bazı insanlar yirmilik diş ağrısıyla oldukça sıkıntı yaşarken, bazılarında neden böyle bir problem olmuyor? Dilerseniz gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!
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Yirmilik dişler genellikle 17-25 yaş arasında kendini gösteriyor. Peki, niye böyle bir diş var? Madem çenemizde bunun için yeteri kadar yer yok, o halde neden yirmilik dişler çıkmaya devam ediyor?
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Evrimsel pencereden bakacak olursak, atalarımız geçmişte çiğnenmesi zor ve sert gıdalar tükettiği için daha geniş bir çene yapısına sahipti. Bu geniş çeneler, yirmilik diş olarak da bilinen üçüncü azı dişlerinin rahatça çıkmasına olanak sağlıyordu.
Modern beslenme alışkanlıkları ise çoğunlukla daha yumuşak gıdaların tüketimine dayandığı için zamanla çene yapımız küçüldü. Çenenin küçülmesi de yirmilik dişler için yeterli alanın kalmamasına sebep oldu.
İşte, çenemizde yeterli alan olmadığı için yerine tam oturamayan bu dişler zamanla çürüyüp iltihaba sebep olabiliyor. Bu da yirmilik diş ağrısı olarak kendini belli ediyor. Diş hekimleri de bu dişlerin pek bir fonksiyonu olmadığı için çekip almayı tercih ediyor.
Yetersiz alan sebebiyle genellikle sıkışıp kalan bu yirmilik dişler bazı insanlar için büyük sıkıntı yaratırken, bazı insanlarda yirmi yaş dişleri hiç çıkmıyor. Bu durumun arkasında da önemli bir faktör bulunuyor: Genetik.
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Genetik faktörler yirmi yaş dişlerinin çıkmamasında kritik bir rol oynuyor. Bazı insanlar, genetik miraslarına bağlı olarak hiç yirmi yaş dişine sahip olmayabiliyor.
Bununla birlikte, biyolojik gelişim sürecinde yirmi yaş dişlerinin çene kemiği içinde gömülü kalması da sıkça karşılaşılan bir durum. Daha önce de belirttiğimiz gibi çıkmak için yeterli alan bulamayan dişler, çene kemiği veya diş etleri içinde sıkışıp kalabiliyor.
Bu durum "gömülü diş" olarak adlandırılıyor ve bazı kişilerde gömülü diş pek bir rahatsızlık vermeden öylece kalabiliyor. Ancak bazı kişilerde bu durum son derece rahatsız edici olduğundan mutlaka diş hekiminden yardım almak gerekiyor.
Bunların yanında, yirmilik dişlerin çıkmamasının bir diğer sebebi, bazı kişilerde dişlerin oluşum aşamasında köklerin tamamen gelişmemesidir. Bu da yirmilik dişlerin hiç çıkmamasına neden olabilir.
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