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Karar Yürürlüğe Girdi: GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Sağlık Hizmeti Alabilecek!

Karar Yürürlüğe Girdi: GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Sağlık Hizmeti Alabilecek!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 10:02

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, GSS prim borcu olan vatandaşlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Değişiklik, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararında yapıldı. Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.

Bu düzenleme sayesinde GSS primi borçluları, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Bu düzenleme sayesinde GSS primi borçluları, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararına düzenleme getiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararına düzenleme getiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararla birlikte, GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

Bu kararla birlikte, GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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