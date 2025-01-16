16 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam, Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli haberleri sizin için bir araya getirdik! Kaçırdığınız veya yeniden incelemek isteyeceğiniz haberlerle 16 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, gelin bir kez de birlikte göz atalım. Acaba, 16 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 16 Ocak Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...
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İstanbul Valiliği, sahte ve kaçak içki tüketiminin önüne geçmek ve halk sağlığını korumak adına yeni tedbirler aldı. Bu süreçte yapılan denetimlerle 29 ton sahte alkole el konuldu, 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişi kasten öldürme suçundan tutuklanırken yıl genelinde 302 ton sahte alkol ele geçirilmiş oldu.
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Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında suç örgütüne liderlik yaptığı iddia edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli tutuklama talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin sahibi Burak Akbay ve gazetenin bazı yazarlarının yargılandığı davaya bugün devam edildi. Davanın daha önceki duruşmalarına da katılmayan Akbay hakkında yakamala kararı çıkarıldı. Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Nisan olarak belirlendi.
ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) "savunma malzemesi satışı ve askeri eğitim" için uygun bir ülke olarak belirledi. Karara, Türkiye’den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığınca, “Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak vahim bir hata” olarak nitelendirilen karar, bölgedeki istikrara zarar verecek bir adım olarak görüldü. Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) savunma kapasitesini artırmaya yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yeminin ardından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler bugün savunmalarını yaptılar.
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Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden bir gömleğin piyasaya arzını yasakladı."Caizen" markalı mavi gömleklerin, limit değerler üzerinde kurşun içermesi nedeniyle piyasaya arzı yasaklandı ve mağazalara verilen gömleklerin toplatılmasına karar verdi.
Los Angeles, bir süredir dehşet verici bir yangın felaketi ile mücadele ediyor. Yangın, şehrin her yanını sarmış durumda ve günlerdir süren mücadele, hala sonuç vermedi. Şehirden son görüntüler ise felaketin boyularını bir kez daha ortaya koydu.
Hurda araç teşviki adına ÖTV indirimi Meclis gündeminde yerini aldı. ÖTV'siz araç alımını içeren yasa teklifinde 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartı gibi koşullar öne çıktı.
Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024'te eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan sürücünün Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 2. duruşmasında tahliyesine itiraz eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talebi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık tekrar tutuklandı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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