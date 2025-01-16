16 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dün akşam, Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli haberleri sizin için bir araya getirdik! Kaçırdığınız veya yeniden incelemek isteyeceğiniz haberlerle 16 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, gelin bir kez de birlikte göz atalım. Acaba, 16 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?

İşte, 16 Ocak Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...