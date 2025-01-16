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Milli Basketbolcu İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tekrar Tutuklandı

Milli Basketbolcu İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tekrar Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.01.2025 - 16:58

Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan sürücünün Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında tahliyesine itiraz eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talebi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi ve sanık tekrar tutuklandı.

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Taksirle ölüme neden olmaktan 2 ila 9 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan ve 4 ay tutuklu kalan sürücü Emre Ali Önder, 10 Ocak’ta Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alınarak tahliyesine karar vermişti.

Taksirle ölüme neden olmaktan 2 ila 9 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan ve 4 ay tutuklu kalan sürücü Emre Ali Önder, 10 Ocak’ta Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alınarak tahliyesine karar vermişti.

Datça Asliye Ceza Mahkemesinin tahliye kararının ardından aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda; sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1,16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Datça Asliye Ceza Mahkemesinin tahliye kararının ardından aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda; sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1,16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine itirazı görüştü ve sanığın tekrar yakalanmasına karar verdi. Yakalanan sanık Emre Ali Önder’in yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine itirazı görüştü ve sanığın tekrar yakalanmasına karar verdi. Yakalanan sanık Emre Ali Önder’in yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde gece saat 02.20’de yolun karşısına geçmek isterken Emre Ali Önder idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil kendisine çarpmıştı. Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır şekilde yaralanan Karaman’ı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Karaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra hastanede yakalanan sürücü Emre Ali Önder’in yapılan alkol muayenesinde 1,16 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Sürücü Önder, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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