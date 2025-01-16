ABD’nin GKRY’yi Silah Üssü Seçmesi Türkiye’yi Harekete Geçirdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
ABD’nin GKRY’yi Silah Üssü Seçmesi Türkiye’yi Harekete Geçirdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) savunma malzemesi satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak belirlemesi Türkiye’nin sert tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı bu kararı “Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak vahim bir hata” olarak nitelendirdi. Türkiye bu adımın bölgedeki istikrara zarar vereceğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) savunma kapasitesini artırmaya yönelik desteğini sürdüreceğini vurguladı. ABD yönetiminin kısa süre içinde bu hatalı karardan dönmesi beklentisi ifade edildi.
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ABD Başkanı Joe Biden’ın 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY’yi “savunma malzemesi ve hizmetleri” alabilecek ülkeler arasında gösteren kararına Türkiye’den sert tepki geldi.
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Açıklamada, “ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin garantör devlet olarak KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak amacıyla atacağı her türlü adımı destekleyeceği vurgulanan açıklamada ABD yönetimine bu hatalı karardan geri dönmesi çağrısı yapıldı.
ABD, GKRY’ye silah satışı kararını dünya barışını desteklemek ve güvenliği güçlendirmek amacıyla aldığını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek.” denildi.
Ancak Türkiye bu adımı Kıbrıs’ta gerilimi tırmandıracak tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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