onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Hurda Araç ÖTV İndirimi Başladı mı? Hurda Araçlarda ÖTV İndirimi TBMM'den Geçti mi?

Hurda Araç ÖTV İndirimi Başladı mı? Hurda Araçlarda ÖTV İndirimi TBMM'den Geçti mi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 17:06

Hurda araç teşviki için ÖTV indirimi Meclis gündemine geldi. ÖTV'siz araç alımını içeren yasa teklifinde 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartı gibi koşullar öne çıkarken, birçok kişi bu konunun akıbetini merak ediyor.

Peki, hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? Hurda araç teşviki hangi şartları kapsayacak? İşte merak edilen detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

İlk olarak ilgili yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Ancak hurda araçlara ÖTV indirimi ve hurda araç teşviki ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Meclis'in bu konuda atacağı adımlar ve yasa teklifine yönelik tartışmalar merakla takip edilmeye devam ediyor.

Hurda Araç Teşviki Hangi Şartları Kapsıyor?

Hurda Araç Teşviki Hangi Şartları Kapsıyor?

Yasa teklifine göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarıldıktan sonra yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacağı tahmin ediliyor. Hurda araç ÖTV indirimi şartları sadece bununla sınırla olmamakla birlikte, bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin uygulamadan sadece bir kez faydalanabileceği söyleniyor. 

Buna ek olarak, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı da teklifte yer alan ve atlanmaması gereken ayrıntılardan bir tanesi. Böylelikle yerli üretim desteklenirken trafikteki eski araçların yerini daha çevreci ve güvenli araçların alması amaçlanıyor.

Hurda Araç ÖTV İndiriminden Yararlanabilecek Araçlar

Hurda Araç ÖTV İndiriminden Yararlanabilecek Araçlar

Yasa teklifinde yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörüldüğü için, teklif Meclis'ten geçip yasalaştığı takdirde; 

  • Togg T10X, 

  • Hyundai Bayon

  • Toyota CH-R,

  • Hyundai i20,

  • Hyundai i10,

  • Ford Tourneo Custom,

  • Ford E-Transit,

  • Ford Transit,

  • Fiat Egea Cross,

  • Fiat Fiorino,

  • Fiat Egea gibi araçların bu şartları karşılayabileceği tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın