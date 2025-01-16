Hurda Araç ÖTV İndirimi Başladı mı? Hurda Araçlarda ÖTV İndirimi TBMM'den Geçti mi?

Yasa teklifine göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarıldıktan sonra yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacağı tahmin ediliyor. Hurda araç ÖTV indirimi şartları sadece bununla sınırla olmamakla birlikte, bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin uygulamadan sadece bir kez faydalanabileceği söyleniyor.

Buna ek olarak, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı da teklifte yer alan ve atlanmaması gereken ayrıntılardan bir tanesi. Böylelikle yerli üretim desteklenirken trafikteki eski araçların yerini daha çevreci ve güvenli araçların alması amaçlanıyor.