Hurda Araç ÖTV İndirimi Başladı mı? Hurda Araçlarda ÖTV İndirimi TBMM'den Geçti mi?
Hurda Araç ÖTV İndirimi Başladı mı? Hurda Araçlarda ÖTV İndirimi TBMM'den Geçti mi?
Hurda araç teşviki için ÖTV indirimi Meclis gündemine geldi. ÖTV'siz araç alımını içeren yasa teklifinde 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartı gibi koşullar öne çıkarken, birçok kişi bu konunun akıbetini merak ediyor.
Peki, hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? Hurda araç teşviki hangi şartları kapsayacak? İşte merak edilen detaylar...
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Hurda Araç ÖTV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?
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Hurda Araç Teşviki Hangi Şartları Kapsıyor?
Hurda Araç ÖTV İndiriminden Yararlanabilecek Araçlar
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