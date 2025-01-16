Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? 16 Ocak Akaryakıt Fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir
Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? 16 Ocak Akaryakıt Fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalganlanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Birçok vatandaş, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.
Peki, 16 Ocak 2025 benzin motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Motorine zam geldi.
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İstanbul Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak
Ankara Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak
İzmir Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak
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