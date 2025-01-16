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Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? 16 Ocak Akaryakıt Fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir

Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? 16 Ocak Akaryakıt Fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 11:13

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalganlanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Birçok vatandaş, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.

Peki, 16 Ocak 2025 benzin motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Motorine zam geldi.

Motorine zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber benzin ve motorin fiyatları büyük bir merakla takip edilirken, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam geldi. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak

İstanbul Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak

An itibarıyla İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak

Ankara Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İzmir Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak

İzmir Akaryakıt Fiyatları 16 Ocak

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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