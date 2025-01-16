Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?
Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?
Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soğuk havalarda ve bilhassa kış aylarında yağışların beklenenden daha az olması, İstanbul gibi yüksek nüfuslu büyükşehirlerde su miktarının azalmasına yol açabiliyor.
Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Baraj doluluk oranlarında güncel durum ne? İşte 16 Ocak baraj doluluk oranları ve detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Geçtiğimiz Dönemde Hangi Seviyedeydi?
İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın