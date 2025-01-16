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Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?

Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 10:24

Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soğuk havalarda ve bilhassa kış aylarında yağışların beklenenden daha az olması, İstanbul gibi yüksek nüfuslu büyükşehirlerde su miktarının azalmasına yol açabiliyor. 

Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Baraj doluluk oranlarında güncel durum ne? İşte 16 Ocak baraj doluluk oranları ve detaylar...

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Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?

Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?

İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağışlı hava ile birlikte barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı 16 Ocak'ta yüzde 49.25'e ulaştı. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 47.22 olarak kaydedilmişti.

İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Geçtiğimiz Dönemde Hangi Seviyedeydi?

İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Geçtiğimiz Dönemde Hangi Seviyedeydi?

İstanbul baraj doluluk oranı 16 Ocak 2025 tarihinde yüzde 49.25 olarak kaydedildi. Baraj doluluk oranı kasım ayında yüzde 28,24'lere kadar düşmüştü. Ancak son dönemlerdeki yağışlı hava sayesinde doluluk oranları da arttı. 

Son verilere göre, İstanbul barajlarındaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.46 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde👇

İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde👇

  • Alibey Barajı Doluluk Oranı: %33.46

  • Büyükçekmece Barajı Doluluk Oranı: %42.91

  • Darlık Barajı Doluluk Oranı: %42.02

  • Elmalı Barajı Doluluk Oranı: %88.04

  • Istrancalar Barajı Doluluk Oranı: %100

  • Kazandere Barajı Doluluk Oranı: %76.9

  • Pabuçdere Barajı Doluluk Oranı: %45.2

  • Sazlıdere Barajı Doluluk Oranı: %38.46

  • Terkos Barajı Doluluk Oranı: %51.23

  • Ömerli Barajı Doluluk Oranı: %50.09

NOT: Veriler, 15 Ocak 2025 tarihli İSKİ açıklamasından alınmıştır.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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