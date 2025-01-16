Amerika'da SUV ve Pikap Tarzı Büyük Araçlar Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?
Amerika'da SUV ve Pikap Tarzı Büyük Araçlar Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?
Otomobil tercihleri söz konusu olduğunda, yaşadığımız coğrafya da son derece etkili oluyor. Amerika'da pikap ve SUV tarzı büyük araçlar çok tercih edilirken, bizim ülkemizde sedan ve hatchback araçların revaçta olması bunun en büyük örneklerinden biri. Peki ama neden? Niye Amerika'da bu tarz büyük araçlar çok satılıyor? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!
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Amerika'da SUV ve pikap araçlar inanılmaz revaçta. CNBC'de aktarılan bir haber, 2023 yılında ABD'de satılan araçların yarısının SUV ya da pikap olduğunu gösteriyor. Şimdi dilerseniz bunun sebeplerine geçelim.
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Amerika'daki geniş yollar bu tarz büyük araçlar için adeta biçilmiş kaftan. Örneğin, Türkiye'de şehir içinde bu tarz araçlarla rahat etmek pek mümkün olmuyor ama Amerika'da geniş yollar sayesinde yerel halk gönül rahatlığıyla pikap ya da SUV tercih edebiliyor.
Park yeri bulma kolaylığı da büyük bir etken. Amerika'da park yeri konusunda çok fazla sıkıntı çekilmiyor. Müstakil evlerde ayrı garajlar da bulunabiliyor. Haliyle ''Büyük aracı nereye koyacağım?'' derdini pek yaşamıyorlar.
Ayrıca Amerikalıların yaşam tarzı, açık hava aktiviteleri ve taşımacılık gereksinimlerine uygun bir araç almaya teşvik ediyor. Bu da büyük araçların neden bu kadar çok tercih edildiğini gösteren başka bir sebep olarak öne çıkıyor.
Özellikle tarım, inşaat ve küçük işletmelerde çalışan kişiler için bu araçlar hem işlevsel hem de dayanıklı bir seçenek haline geliyor.
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Bir diğer sebep de yakıt fiyatları... Amerika'da yakıt fiyatlarının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olması, SUV ve pikap tarzı büyük araçların tercih edilme oranını artırıyor.
Elbette sebepler sadece bunlarla sınırlı değil. Geçmiş dönemde yürürlüğe konulan bazı yasalar da büyük araç şirketlerinin gelişmiş motorlar üretmek yerine daha kazançlı bir seçenek olan SUV ve pikaplara yönelmesini sağladı.
SUV ve pikap araçların pazarlanması için etkili pazarlama tekniklerine başvuran şirketler, büyük araçları ''özgürlük, güç ve maceracılık'' gibi kavramlarla özdeşleştirdi. İnsanların zihnine yerleşen bu algı da Amerikalı tüketicilerin pikap ve büyük araç tercihlerinde etkili oldu.
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