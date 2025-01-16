Amerika'da SUV ve Pikap Tarzı Büyük Araçlar Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?

Otomobil tercihleri söz konusu olduğunda, yaşadığımız coğrafya da son derece etkili oluyor. Amerika'da pikap ve SUV tarzı büyük araçlar çok tercih edilirken, bizim ülkemizde sedan ve hatchback araçların revaçta olması bunun en büyük örneklerinden biri. Peki ama neden? Niye Amerika'da bu tarz büyük araçlar çok satılıyor? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!