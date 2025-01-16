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Barış Yarkadaş Beşiktaş Belediyesi’ne Yönelik Davada 3 Kişinin Serbest Bırakıldığını Açıkladı!

Barış Yarkadaş Beşiktaş Belediyesi’ne Yönelik Davada 3 Kişinin Serbest Bırakıldığını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 23:28

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, suç örgütü kurma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Barış Yarkadaş, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik açılan davada gözaltına alınan üç kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

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Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne liderlik yaptığı iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne liderlik yaptığı iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün belediye başkanları ve yöneticilere rüşvet vererek ihalelerde usulsüzlük yaptığını belirtti. Soruşturma kapsamında toplam 40 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün belediye başkanları ve yöneticilere rüşvet vererek ihalelerde usulsüzlük yaptığını belirtti. Soruşturma kapsamında toplam 40 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Barış Yarkadaş’ın katıldığı bir televizyon programında verdiği bilgilere göre 3 kişi serbest bırakıldı. Bu kişiler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik de bulunuyor.

Barış Yarkadaş’ın katıldığı bir televizyon programında verdiği bilgilere göre 3 kişi serbest bırakıldı. Bu kişiler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik de bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Ortalık 56

Adli kontrol şartıyla (!)

dj swet

hdp li belediyeler kayyum atanmasina destek vermenin bedelini ödüyorlar.. bu daha baslangic.. kürt düsmanligi sizlere daha cok agir bedeller ödetecek